La serie Google Pixel 8 è stata presentata ufficialmente ieri e ora gli sfondi degli smartphone di punta dell’azienda sono già disponibili per il download.

La nuova serie di smartphone Google è stata lanciata in compagnia dello smartwatch Google Pixel Watch 2 e a due nuove colorazioni delle cuffie true wireless Google Pixel Buds Pro.

Ecco gli sfondi degli smartphone Google Pixel 8 e Pixel 8 Pro

Gli sfondi sono ispirati ai minerali e sono stati realizzati in varie tinte per abbinarsi ai colori dei dispositivi della gamma Google Pixel 8, tuttavia da oggi possono essere scaricati e applicati sul vostro smartphone Android. Ecco l’anteprima delle immagini.

Come di consueto ricordiamo che le immagini mostrate nella galleria sono in bassa qualità, poiché hanno lo scopo di offrire una panoramica di cosa si può ottenere. Per scaricare le immagini a piena risoluzione è sufficiente utilizzare al link a fine articolo.

Una volta scaricati, impostare gli sfondi è un’operazione semplice, come con qualsiasi altra immagine. Basta una pressione prolungata su un punto vuoto della schermata iniziale, ma si può fare anche dalle impostazioni dello smartphone o direttamente dalla galleria.

Scarica gli sfondi della gamma Google Pixel 8

