In occasione della presentazione della serie Google Pixel 8 e del rilascio di Android 14 il colosso di Mountain View ha annunciato alcune funzioni basate sull’intelligenza artificiale per varie sue applicazioni e una di esse è Google Assistant con Bard Artificial Intelligence.

Bard AI è disponibile da tempo sul Web e ora funzionalità simili stanno arrivando anche sull’App Google, sebbene ancora nel canale beta e per alcuni utenti selezionati.

Il nuovo Google Assistant in anteprima

Stando a quanto è possibile apprendere, Bard AI è disponibile con la versione beta 14.41.41.28.arm64 di App Google ma pare che la sua attivazione avvenga lato server e non ci sia nulla che gli utenti possano fare al momento per abilitare la funzionalità.

In assenza di dettagli ufficiali, non è possibile escludere che questa novità allo stato attuale sia esclusiva per gli utenti che hanno acquistato Google Pixel 8 e Pixel 8 Pro, in attesa di implementarla anche per gli altri in una fase successiva.

Sulla base delle stringhe scovate nel codice di App Google è possibile anticipare che gli utenti avranno la possibilità di scattare foto o caricare immagini e porre domande a Bard AI e non mancheranno le estensioni, grazie alle quali l’assistente potrà mostrare suggerimenti e risposte provenienti dalle altre app usate (come Gmail, Calendar, Google Maps e YouTube).

Tra le stringhe trovate nel codice dell’applicazione ce n’è anche una relativa all’avviso per gli utenti che hanno la possibilità di disattivare Google Assistant con Bard, che non verrà più visualizzato nella Ricerca e non risponderà quando si pronuncia il comando di attivazione “Ehi Google” o con la pressione prolungata. In tal caso gli utenti potranno contare sull’esperienza originale di Google Assistant.

In attesa di informazioni ufficiali da parte di Google per quanto riguarda l’implementazione di questa novità, potete scaricare le ultime versioni della sua applicazione da APK Mirror (trovate la pagina dedicata seguendo questo link) o dal Google Play Store attraverso il seguente badge: