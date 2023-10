Ha da poco preso il via la Festa delle Offerte Amazon Prime, l’evento del colosso dell’e-commerce che nelle giornate del 10 e 11 ottobre 2023 offre sconti straordinari su migliaia di prodotti. Ancora una volta tra i protagonisti troviamo Dreame Technology, brand specializzato in prodotti per la smart home, in particolare robot aspirapolvere ma anche lavapavimenti e aspirapolvere cordless, che per l’occasione ha preparato una lunga lista di offerte.

Gli sconti sono validi dalla mezzanotte di oggi, 10 ottobre 2023, e termineranno alle 23:59 di domani 11 ottobre 2023, e vi permetteranno di risparmiare fino a 150 euro rispetto al prezzo di listino, davvero niente male. Andiamo senza ulteriore indugio a scoprire i prodotti più interessanti scontati da Dreame per la Festa delle Offerte Amazon Prime.

DreameBot D9 Max White

Ideale per chi cerca un robot aspirapolvere e ha un budget contenuto, DreameBot D9 Max è un’ottima soluzione, non particolarmente ingombrante visto che non dispone di una base di autosvuotamento. È comunque dotato di sistema di navigazione laser che permette di creare una mappa precisa e accurata della propria abitazione, così da ottimizzare i movimenti del robot e ridurre i tempi di pulizia.

La batteria da 5.200 mAh permette di pulire fino a 25 metri quadri di superficie prima di dover ricaricare la batteria, cosa che il robot effettua autonomamente se la carica residua scendo al 20%. Oltre ad aspirare lo sporco, con una potenza di aspirazione d 4.000 Pa, DreameBot D9 Max è in grado anche di lavare il pavimento, utilizzando il panno in microfibra che viene costantemente bagnato grazie al serbatoio da 270 ml all’interno del robot.

DreameBot D9 Max White è in offerta su Amazon a 219 euro invece di 279 euro, trovate il link a fine pagina.

DreameBot L10 Ultra

È stato presentato solo qualche mese fa e di fatto ripropone gran parte delle funzioni che hanno reso famoso il “fratello maggiore” DreameBot L10s Ultra. Questa versione priva della lettera “s” di fatto rinuncia al sistema di videosorveglianza ma propone comunque una scheda tecnica di tutto rispetto.

Base di ricarica con autosvuotamento, della polvere, aggiunta automatica di acqua al serbatoio del robot e lavaggio dei panni rotanti al termine della pulizia, per ottenere sempre la massima igiene in casa. Ha un sistema di navigazione laser, riconosce ed evita gli oggetti imprevisti, ha una potenza di aspirazione di 5.300 Pa con una batteria che consente di pulire ambienti superiori ai 200 metri quadri. È il top se il vostro budget è più generoso rispetto al modello precedente, e a questo prezzo difficilmente troverete di meglio.

DreameBot L10 Ultra è scontato su Amazon a 599 euro invece di 749 euro, a fine pagina il link per l’acquisto.

Dreame R20

Dreame Technology ha da poco lanciato una nuova linea di aspirapolvere cordless di qualità e Dreame R20 è il modello di punta della compagnia asiatica. L’aspirapolvere, di cui vi abbiamo parlato approfonditamente nella nostra recensione completa, ha una potenza di aspirazione di 190 AW e un’autonomia che può raggiungere i 90 minuti, a seconda della potenza impegnata.

Il suo punto di forza è la luce blu sulla spazzola motorizzata principale, che permette di vedere lo sporco sul pavimento per una pulizia mirata e approfondita. Il design della spazzola evita anche che peli e capelli possano finire per aggrovigliarsi, riducendo la necessità di interventi da parte dell’utente. A fine articolo trovare il link per l’acquisto su Amazon, dove Dreame R20 è in vendita a 349 euro invece di 399 in occasione della Festa delle Offerte Amazon Prime.

DreameBot L10 Prime

Chiudiamo la serie di proposte preparate da Dreame per la Festa delle Offerte Amazon Prime con DremeBot L10 Prime, la soluzione perfetta per chi vuole un robot dal prezzo adeguato, dotato di una base intelligente e di un sistema di lavaggio efficace. È infatti dotato di due moci rotanti, che possono essere alzati di 7 millimetri per evitare di bagnare i tappeti o di trascinare lo sporco durante il ritorno alla base.

Nella base sono presenti un serbatoio per l’acqua pulita, necessario per risciacquare i due mop al termine di ogni lavaggio, con l’acqua sporca che viene convogliata nell’apposito contenitore. I panni vengono poi asciugati con un getto di aria calda per evitare le formazioni di muffe e batteri. L’autonomia supera i 150 minuti e la potenza di aspirazione raggiunge i 4.000 Pa, ideali per raccogliere ogni tipo di sporco.

DreameBot L10 Prime è in promozione a 479 euro invece di 599 euro su Amazon, trovate il relativo link a fine articolo.

Altre offerte

Oltre ai quattro prodotti appena visti, Dreame sconta anche una lunga lista di altri prodotti, senza ovviamente che sia necessario inserire alcun coupon particolare. I link per l’acquisto sono più in basso.

DreameBot D10s Plus a 399 euro invece di 459 euro

Dreame H12 a 279 euro invece di 329 euro

Dreame M12 a 299 euro invece di 369 euro

Dreame Glory Rose a 99 euro invece di 129 euro

Dreame Hair Strightener a 99 euro invece di 129 euro

Dreame R10 Pro a 229 euro invece di 299 euro

Dreame H12 Core a 229 euro invece di 299 euro

Trovate tutti i link di acquisto sullo store ufficiale di Dreame su Amazon, visitando questa pagina.