Dopo aver chiuso il 2022 in maniera scoppiettante, con una serie di prodotti di altissima qualità, Dreametech inizia il 2023 con una nuova serie di prodotti, destinati a confermare la propria posizione tra i brand leader nel mercato degli aspirapolvere robot.

L’ultimo arrivato, che fa il suo debutto sul mercato proprio oggi, si chiama DreameBot L10 Ultra, e riprende la maggior parte delle caratteristiche di DreameBot L10s Ultra (qui trovate la nostra recensione completa) con alcuni accorgimenti che permettono di ridurre il prezzo in maniera importante.

DreameBot L10 Ultra, completo in tutto

L’approccio del nuovo aspirapolvere robot è ben chiaro: un dispositivo completamente autonomi che richieda pochissimi interventi da parte dell’utente, che deve solo ricordarsi di eseguire alcune operazioni di manutenzione periodica. La base di ricarica è ancora una volta decisamente completa e include la funzione di svuotamento automatico della polvere raccolta, che viene convogliata in un apposito sacchetto da sostituire una volta ogni due mesi, per la massima autonomia in questo senso.

DreameBot L10 Ultra dispone di due mop controrotanti per pulire al meglio il pavimento, e anche in questo caso l’automazione è ai massimi livelli. All’utente è lasciato solo il compito di riempire il grande serbatoio con l’acqua pulita presente nella base e svuotare quello contenente l’acqua sporca. Tutto il resto sarà gestito dalla base di ricarica.

Previous Next Fullscreen

Prima di iniziare una sessione che include il lavaggio del pavimento infatti, la base effettuerà il pieno del serbatoio d’acqua presente sul robottino, lasciando all’utente (eventualmente) il compito di aggiungere la soluzione detergente per una migliore igiene totale. Al termine della pulizia i panni verranno lavati grazie all’acqua pulita presente nel serbatoio e, per evitare la formazione di muffe e batteri, i panni saranno asciugati con aria calda, così da essere sempre igienizzati e pronti all’uso.

Impeccabili come sempre l’autonomia e la potenza di aspirazione. Con una batteria da 5.200 mAh sarà possibile pulire ampie superfici, con un’autonomia dichiarata di tre ore e mezza, mentre i 5.300 Pa di forza aspirante garantiranno una pulizia sempre al top. È presente la tecnologia ultrasonica di riconoscimento dei tappeti, che permette al robot di rialzare i mop per evitare di bagnare il tappeto aumentando al contempo la potenza di aspirazione per ottenere una migliore pulizia.

Ottima anche la tecnologia di navigazione, col sistema LiDAR che permette di ottenere una mappa precisa e accurata (fino a 3 piani) con la possibilità di scegliere le stanze da pulire, creare delle sequenze e intervenire per correggere eventuali problemi nel riconoscimento dei vari ambienti domestici. Rispetto al modello L10s Ultra manca il sistema a luce 3D strutturata, che permette di creare mappe tridimensionali, ma l’algoritmo è comunque evoluto e permette di ottenere grandi risultati nell’utilizzo quotidiano.

Previous Next Fullscreen

Ritroviamo il supporto ai principali assistenti vocali (Alexa, Siri e Google Assistant) mentre rispetto al modello L10s Ultra mancano le funzioni di videosorveglianza. Questo però comporta una drastica riduzione del prezzo di vendita, che si attesta a 849 euro. E in occasione del lancio è possibile ottenere gratuitamente un kit di accessori seguendo le istruzioni qui sotto.

Potete acquistare DreameBot L10 Ultra su Amazon a 849 euro e ottenere il kit (qui il link per ordinarlo) utilizzando il codice L10FREEKIT. Non dimenticate di dare un’occhiata allo store ufficiale dove troverete numerosi altri prodotti in offerta.

Informazione Pubblicitaria