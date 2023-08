Il Nothing Phone (1) sta finalmente iniziando a ricevere l’aggiornamento a Nothing OS 2, nel pieno rispetto della promessa fatta dall’azienda la scorsa settimana.

Il primo smartphone di casa Nothing, lanciato ormai oltre un anno fa, va così a pareggiare il modello più recente, lanciato sul mercato con la nuova versione dell’interfaccia personalizzata (e poi aggiornato per correggere alcuni bug legati al comparto fotografico).

Nothing Phone (1) riceve Nothing OS 2.0

Come anticipato in apertura, Nothing ha avviato il rilascio dell’aggiornamento alla Nothing OS 2.0 per il Nothing Phone (1), il primo smartphone dell’azienda, lanciato nel 2022. A dare la notizia è stato Carl Pei, CEO di Nothing, tramite un post su X (l’ex Twitter).

L’aggiornamento consente così allo smartphone di pareggiare, lato software, il più recente Nothing Phone (2) e dimostra che l’azienda non ha intenzione di trascurare il vecchio modello ora che è uscito il nuovo. La Nothing OS 2.0 (basata ancora su Android 13) è in via di distribuzione graduale e potrebbero volerci alcune settimane prima che raggiunga tutte le unità.

A prescindere da ciò, per verificare la disponibilità dell’aggiornamento e procedere, eventualmente, con il download e l’installazione, basterà seguire il percorso “Impostazioni > Informazioni > Verifica aggiornamenti“ e poi effettuare un tap su “Scarica e installa”.

Il changelog completo

Di seguito riportiamo il changelog completo che accompagna il rilascio della Nothing OS 2.0 per Nothing Phone (1):

Nothing OS 2.0 Phone (1), ora tocca a te. Siamo entusiasti di presentare Nothing OS 2.0, ricco di funzionalità interessanti, personalizzazione migliorata e funzionalità migliorate. Questo registro delle modifiche contiene solo le funzionalità principali, ma sono molte le aree in cui abbiamo migliorato il software di Phone (1). Un enorme ringraziamento va all’intero team di sviluppo e test che ha lavorato diligentemente per realizzare Nothing OS 2.0 per Phone (1). Personalizzazione della schermata iniziale Nuova identità visiva che trasmette inconfondibilmente Nothing.

Aggiornato il layout della griglia del launcher, che supporta l’opzione per nascondere le etichette delle icone.

Più opzioni per le cartelle personalizzabili, prova diversi layout e copertine di cartelle espandendo la cartella. Widget Nothing

Aggiornato il design dei seguenti widget: Orologio, Meteo, Visualizzazione rapida. Introdotto anche il nuovo widget Impostazioni rapide, che ti consente di accedere alle impostazioni ancora più rapidamente.

I widget sono ora disponibili anche nella schermata di blocco e nell’AOD. Glyph Interface 2.0 Notifiche essenziali: consenti alle app e ai contatti più importanti di lasciare una sequenza Glyph persistente, così saprai a colpo d’occhio se hai notifiche importanti perse.

Torcia Glyph: premi a lungo il riquadro Impostazioni rapide torcia per illuminare l’intera Glyph Interface. Nuove funzionalità delle app Introdotta l’app Cloned che ti consente di gestire più account nelle app senza doversi disconnettere.

Introdotto App Locker: proteggi le tue app richiedendo un altro sblocco quando tenti di aprirle. Altri miglioramenti Logica della luminosità automatica aggiornata.

Molti (e intendo davvero molti) miglioramenti per ottimizzare l’esperienza del tuo Phone (1).

Potrebbero interessarti anche: Abbiamo trascorso 24 ore con Nothing Phone (1), ecco le prime cose da sapere e Migliori smartphone Android: la classifica di questo mese