Manca ancora un po’ alla presentazione di Google Pixel 8 e Pixel 8 Pro, ma su Geekbench si passa direttamente oltre con l’apparizione del presunto Google Pixel 8a. Il prossimo smartphone di fascia media della casa di Mountain View, nome in codice “Akita”, sarebbe passato dal noto sito di benchmark con SoC Google Tensor G3 e Android 14.

È già tempo di Google Pixel 8a? Eccolo spuntare su Geekbench

Grazie al suggerimento di MySmartPrice siamo in grado di mostrarvi il primo benchmark del presunto “Google Akita“, ossia Google Pixel 8a. Vi ricordiamo che il nome dello smartphone ha già fatto la sua comparsa all’interno del codice sorgente di una versione recente di App Google. Se il produttore seguirà quanto fatto quest’anno con Pixel 7a, potrebbe lanciare lo smartphone Android durante il Google I/O 2024, che potrebbe tenersi intorno al mese di maggio. Ottobre potrebbe invece essere il periodo giusto per i due modelli principali della gamma, Pixel 8 e Pixel 8 Pro.

Nell’attesa possiamo iniziare a scoprire i punteggi ottenuti dal presunto Google Pixel 8a, che dovrebbe integrare il SoC Google Tensor di terza generazione con un piccolo underclock e una GPU Mali-G715. In base a quanto possiamo vedere su Geekbench, lo smartphone dovrebbe offrire 8 GB di RAM (stessa quantità del predecessore) e Android 14, ma questo non dovrebbe sorprendere visto l’imminente lancio della versione stabile.

I punteggi ottenuti dal presunto Pixel 8a sono di 1218 nel single-core e di 3175 nel multi-core, ma si tratta di valori da prendere con le pinze, visto che potrebbero mancare più di otto mesi alla presentazione. D’altro canto, c’è chi come il noto informatore Yogesh Brar punta sulla rinuncia da parte di Google a un nuovo prodotto della gamma A, visti i costi raggiunti, mentre altri rumor parlano di anni alterni. Che si possa trattare di un modello inedito in arrivo in compagnia di Pixel 8 e Pixel 8 Pro? Oppure qualche “burlone” ha voluto creare un falso benchmark? Per saperne di più dovremo attendere un po’: sareste sorpresi di vedere Big G lanciare un altro smartphone della serie A?

In copertina Google Pixel 7a

