I display esterni degli smartphone pieghevoli a conchiglia stanno diventando sempre più grandi e funzionali e di questo passo tra non molto offriranno un’esperienza paragonabile a quella di uno smartphone comune.

Il display esterno del nuovissimo OPPO Find N3 Flip è stato progettato per supportare nativamente oltre 80 diverse app e non solo dell’azienda.

In un post su X, il produttore cinese ha mostrato la schermata home dello schermo esterno di OPPO Find N3 Flip con diverse icone di app, tra le quali spiccano quelle di Google, in particolare Google Messaggi.

OPPO Find N3 Flip supporta l’app Google Messaggi sul display esterno

Al momento non sappiamo ancora se l’app Google Messaggi permetterà di digitare e inviare messaggi dal display esterno, ma l’app mostrerà almeno i messaggi e le conversazioni recenti sul display secondario di OPPO Find N3 Flip.

Per ora resta da scoprire come OPPO incorporerà queste app nel fattore di forma stretto e alto dello schermo esterno di Find N3 Flip, ma le premesse per un’esperienza fedele all’originale sembrano esserci.

OPPO Find N3 Flip è stato lanciato in Cina a fine agosto insieme allo smartwatch OPPO Watch 4 Pro. Lo smartphone pieghevole deve ancora lasciare il mercato casalingo, tuttavia è recentemente trapelata un’immagine della versione globale.

