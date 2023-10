Nella giornata di oggi, 6 ottobre 2023, prendono il via gli OPPO Days sullo store ufficiale di OPPO. Si tratta di un periodo promozionale della validità di pochi giorni, pensato per offrire i dispositivi migliori della propria gamma a tutti coloro i quali hanno intenzione di rinnovare il proprio arsenale tecnologico ma vogliono risparmiare qualcosina.

Tutte le offerte e i bundle degli OPPO Days di ottobre

Prima di addentrarci nel vivo delle offerte disponibili, è importante sottolineare che gli OPPO Days durano soltanto pochi giorni: la promozione è attiva da oggi, 6 ottobre, fino a lunedì 9 ottobre 2023, quindi se interessati ad uno dei dispositivi in promozione il consiglio è quello di agire in fretta per evitare che le scorte finiscano in un batter d’occhio.

Fatta questa importante premessa, possiamo passare alle offerte vere e proprie. In questo articolo vi segnaliamo solo le migliori offerte, selezionate accuratamente per tutti i nostri lettori.

Non possiamo non partire dal top di gamma del produttore, OPPO Find X5 Pro, di cui trovate a questo link la nostra recensione): questo smartphone può essere acquistato al prezzo di 599,99 euro invece di 1.199,99 euro nell’unica configurazione disponibile 12+256 GB.

In fase di acquisto, oltre a scegliere la colorazione che preferite tra le due disponibili (Ceramic White e Glaze Black), potete abbinare alcuni accessori a prezzo fortemente ribassato, tra cui OPPO Band Style, OPPO Enco X, OPPO Band2 e OPPO Enco Air2. Di seguito trovate il link diretto per l’acquisto:

Acquista OPPO Find X5 Pro in offerta a 599,99 euro sullo store ufficiale di OPPO

Scendendo di prezzo di qualche decina di euro è possibile trovare il fratello minore OPPO Find X5, che viene proposto nell’unica configurazione disponibile 8+256 GB al prezzo di 549,99 euro invece di 999,99 euro. Anche in questo caso rimane valida la possibilità di aggiungere al carrello gli stessi dispositivi menzionati poco fa ad un prezzo fortemente scontato.

Acquista OPPO Find X5 in offerta a 549,99 euro sullo store ufficiale di OPPO

Allo stesso prezzo di OPPO Find X5 è possibile acquistare OPPO Reno10 Pro, disponibile in offerta a 549,99 euro invece di 719,98 euro per l’unica configurazione disponibile 12+256 GB. In questo caso è possibile optare per il bundle creato ad hoc proprio per questo periodo promozionale: aggiungendo in fase d’acquisto soli ulteriori 0,99 euro è possibile portarsi a casa anche le cuffie wireless OPPO Enco Air3, contestualmente all’acquisto dello smartphone.

Di fatto, quindi, potrete non solo portarvi a casa uno degli smartphone più interessanti di OPPO per rapporto qualità/prezzo, ma otterrete (quasi) gratuitamente anche le cuffie wireless dell’azienda, accessorio a dir poco indispensabile vista la mancanza del jack audio da 3.5 mm. Qualora vogliate approfittare della promozione, ecco il link diretto:

Acquista OPPO Reno10 Pro in offerta a 549,99 euro con in bundle le cuffie OPPO Enco Air3

OPPO ha deciso di proporre ad un prezzo ribassato anche il fratello minore OPPO Reno10, disponibile al prezzo di 399,00 euro invece di 569,98 euro. Anche in questo caso il produttore ripropone il bundle visto in precedenza che vi permette di portare a casa le cuffie OPPO Enco Air3 aggiungendo solo 99 centesimi all’acquisto.

Acquista OPPO Reno10 in offerta a 399,99 euro con in bundle le cuffie OPPO Enco Air3

Non mancano all’appello i dispositivi della serie Reno8, che vengono proposti a prezzi assolutamente interessanti per la loro fascia di mercato. Anche per la serie di smartphone di fascia media Reno8, il produttore ha pensato di offrire in bundle un dispositivo della propria lineup. Cambia il soggetto del bundle ma non la sostanza: in questo caso non troviamo più le cuffie OPPO Enco Air3, ma con una spesa aggiuntiva di soli 0,99 euro potete portarvi a casa anche la smartband dell’azienda OPPO Band2 per OPPO Reno 8 e Reno 8 Pro, mentre OPPO Enco Buds2 con l’acquisto di OPPO Reno8 Lite e Reno8 T.

Acquista OPPO Reno8 Pro in offerta a 499,99 euro con in bundle OPPO Band2

Acquista OPPO Reno8 in offerta a 319,99 euro con in bundle OPPO Band2

Acquista OPPO Reno8 Lite in offerta a 279,99 euro con in bundle OPPO Enco Buds2

Acquista OPPO Reno8 T in offerta a 279,99 euro con in bundle OPPO Enco Buds2

Tra le altre proposte degli OPPO Days selezioniamo alcuni prodotti di fascia media e bassa (tra cui c’è anche il nuovo tablet OPPO Pad 2, disponibile in esclusiva sullo store ufficiale di OPPO) in offerta a prezzi molto vantaggiosi. Anche per i dispositivi che trovate in questa lista potrete usufruire del solito bundle che permette di ricevere un accessorio smart del produttore con soli 99 centesimi in più.

Acquista OPPO Find X5 Lite in offerta a 299,99 euro sullo store ufficiale di OPPO

Acquista OPPO A98 5G in offerta a 299,99 euro sullo store ufficiale di OPPO

Acquista OPPO A78 5G in offerta a 249,99 euro sullo store ufficiale di OPPO

Acquista OPPO A78 4G in offerta a 199,99 euro sullo store ufficiale di OPPO

Acquista OPPO A96 in offerta a 219,99 euro sullo store ufficiale di OPPO

Acquista OPPO A57s in offerta a 179,99 euro sullo store ufficiale di OPPO

Acquista OPPO Pad 2 in offerta a 579,99 euro in esclusiva sullo store ufficiale di OPPO

Vi ricordiamo che queste sono solo alcune delle offerte disponibili durante questo periodo promozionale. Per consultare tutte le promozioni disponibili degli OPPO Days potete fare riferimento al link che trovate qui sotto.

Tutte le offerte degli OPPO Days di ottobre

