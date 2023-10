Diversi produttori di smartphone aggiornano ciclicamente le liste dei dispositivi compatibili con i propri servizi VoLTE, oggi tocca a CoopVoce che dopo qualche mese di silenzio aggiunge nuovi smartphone alla propria lista. L’operatore ha inserito diversi dispositivi Xiaomi e HONOR tra quelli compatibili con il proprio servizio, scopriamoli insieme.

CoopVoce inserisce nuovi smartphone Xiaomi e HONOR nella lista dei dispositivi compatibili con il servizio VoLTE

Il servizio VoLTE permette agli utenti di effettuare e ricevere chiamate su rete 4G, beneficiando non solo di una qualità superiore, ma potendo al contempo navigare in rete durante le telefonate. Nel mese di luglio CoopVoce aveva aggiunto alcuni smartphone TCL, Motorola e vivo alla lista dei dispositivi compatibili con il proprio servizio e, nella giornata di oggi, l’operatore torna nuovamente ad aggiornare la lista in questione.

Sul sito ufficiale hanno infatti fatto la loro comparsa diversi smartphone Xiaomi e HONOR, che vanno quindi ad unirsi ai brand che vantano dispositivi compatibili con il VoLTE CoopVoce, nello specifico si tratta di: Honor 90, Honor X5 plus, Honor X7, Honor X8, Xiaomi 11 Lite 5G NE, Xiaomi 11T, Xiaomi 11T Pro, Xiaomi 12, Xiaomi 12 Lite, Xiaomi 12T, Xiaomi 12T Pro, Xiaomi 12X, Xiaomi Mi 11 Lite 5G, Xiaomi Mi 11 Lite, Xiaomi Redmi 10 2022, Xiaomi Redmi 12C, Xiaomi Redmi A1, Xiaomi Redmi Note 11, Xiaomi Redmi Note 11 4G, Xiaomi Redmi Note 11 Pro, Xiaomi Redmi Note 11 Pro 5G, Xiaomi Redmi Note 11 Pro Plus, Xiaomi Redmi Note 11S, Xiaomi Redmi Note 11S 5G, Xiaomi Redmi Note 12, Xiaomi Redmi Note 12 5G, Xiaomi Redmi Note 12 Pro 5G 2, Xiaomi Redmi Note 12 Pro Plus 5G.

Grazie alle nuove aggiunte, riportiamo di seguito la lista completa, aggiornata ad oggi 3 ottobre 2023, dei dispositivi compatibili con il servizio VoLTE di CoopVoce:

Apple iPhone 14 Pro;

Apple iPhone 14 Plus;

Apple iPhone 14;

Apple iPhone SE (3a generazione);

Apple iPhone 13 Pro Max;

Apple iPhone 13 Pro;

Apple iPhone 13;

Apple iPhone 13 Mini;

Apple iPhone 12 Pro Max;

Apple iPhone 12 Pro;

Apple iPhone 12;

Apple iPhone 12 Mini;

Apple iPhone SE (2a generazione);

Apple iPhone 11 Pro;

Apple iPhone 11 Pro Max;

Apple iPhone 11;

Apple iPhone XS;

Apple iPhone XS Max;

Apple iPhone XR;

Apple iPhone X;

Apple iPhone 8;

Apple iPhone 8 Plus;

Apple iPhone 7;

Apple iPhone 7 Plus;

Apple iPhone SE (1a generazione);

Samsung Galaxy A04s;

Samsung Galaxy A12 new;

Samsung Galaxy A13;

Samsung Galaxy A13 (new);

Samsung Galaxy A22;

Samsung Galaxy A32;

Samsung Galaxy A51;

Samsung Galaxy A52;

Samsung Galaxy A52 5G;

Samsung Galaxy A52s 5G;

Samsung Galaxy A53 5G;

Samsung Galaxy Z Fold2 5G;

Samsung Galaxy Z Flip3 5G;

Samsung Galaxy Z Fold3 5G;

Samsung Galaxy Z Flip4 5G;

Samsung Galaxy Z Fold4 5G;

Samsung Galaxy Xcover Pro;

Samsung Galaxy Xcover6 Pro;

Samsung Galaxy S20 FE 5G;

Samsung Galaxy S20;

Samsung Galaxy S20 5G;

Samsung Galaxy S20+;

Samsung Galaxy S20+ 5G;

Samsung Galaxy S20 Ultra 5G;

Samsung Galaxy S21 FE;

Samsung Galaxy S21 FE (new hw);

Samsung Galaxy S21 5G;

Samsung Galaxy S21+ 5G;

Samsung Galaxy S21 Ultra 5G;

Samsung Galaxy M12;

Samsung Galaxy M22;

Samsung Galaxy M23 5G;

Samsung Galaxy M31s;

Samsung Galaxy M32;

Samsung Galaxy M33 5G;

Samsung Galaxy M53 5G;

Samsung Galaxy Note10 Lite;

Samsung Galaxy S22;

Samsung Galaxy S22+;

Samsung Galaxy S22 Ultra;

Samsung Galaxy Tab A7;

Samsung Galaxy Tab Active4;

Samsung Galaxy Tab S7 FE 5G;

Samsung Galaxy Tab A8;

Samsung Galaxy Tab S8;

Samsung Galaxy Tab S8+;

Samsung Galaxy Tab S8 Ultra;

Samsung Galaxy A03;

Samsung Galaxy A12;

Samsung Galaxy A13 5G;

Samsung Galaxy A23 5G;

Samsung Galaxy A31;

Samsung Galaxy A32 5G;

Samsung Galaxy A33 5G;

Samsung Galaxy A41;

Samsung Galaxy A51 5G;

Samsung Galaxy A71;

Samsung Galaxy A72;

Samsung Galaxy Z Flip;

Samsung Galaxy Z Flip2 5G;

Samsung Galaxy XCover5;

Samsung Galaxy S10 Lite;

Samsung Galaxy S20 FE;

Samsung Galaxy S20 FE new;

Samsung Galaxy M13;

Samsung Galaxy M21;

Samsung Galaxy M52 5G;

Samsung Galaxy Note20;

Samsung Galaxy Note20+ 5G;

Samsung Galaxy Note20 Ultra 5G;

Samsung Galaxy A03s;

Samsung Galaxy A22 5G;

Samsung Galaxy Note10;

Samsung Galaxy Note10+;

Samsung Galaxy Note10+;

Samsung Galaxy A42 5G;

Samsung Z Fold;

Samsung Galaxy A02s;

Motorola Moto e22;

Motorola Moto e22i;

Motorola Moto g72;

Motorola Moto e13;

Motorola Moto g13;

Motorola Moto g23;

Motorola Moto g53 5G;

Motorola Moto g73 5G;

Motorola Edge 40 pro;

Motorola Edge 40;

Motorola Razr 40 ultra;

Motorola Razr 40;

Motorola ThinkPhone;

Honor Magic 5 Lite 5G;

Honor 70 Lite;

Honor Magic 5 Pro;

Honor 50;

Honor X7a;

Honor X8;

Honor Magic 4 Pro;

Honor Magic Vs;

Honor Honor 70;

Honor X6;

Honor Honor 50 Lite;

Honor Magic 4 Lite 4G;

Honor Magic 4 Lite 5G;

Honor X8 5G;

Honor 90 Lite;

Honor X6a;

Honor 90;

Honor X5 plus;

Honor X7;

Honor X8;

Xiaomi 12 Lite;

Xiaomi Mi 11;

Xiaomi Mi 11i;

Xiaomi Redmi Note 10 5G;

Xiaomi 11 Lite 5G NE;

Xiaomi 11T;

Xiaomi 11T Pro;

Xiaomi 12;

Xiaomi 12 Lite;

Xiaomi 12T;

Xiaomi 12T Pro;

Xiaomi 12X;

Xiaomi Mi 11 Lite 5G;

Xiaomi Mi 11 Lite;

Xiaomi Redmi 10 2022;

Xiaomi Redmi 12C;

Xiaomi Redmi A1;

Xiaomi Redmi Note 11;

Xiaomi Redmi Note 11 4G;

Xiaomi Redmi Note 11 Pro;

Xiaomi Redmi Note 11 Pro 5G;

Xiaomi Redmi Note 11 Pro Plus;

Xiaomi Redmi Note 11S;

Xiaomi Redmi Note 11S 5G;

Xiaomi Redmi Note 12;

Xiaomi Redmi Note 12 5G;

Xiaomi Redmi Note 12 Pro 5G 2;

Xiaomi Redmi Note 12 Pro Plus 5G;

VIVO Y72

VIVO V21 5G;

VIVO V23;

VIVO X80 Lite;

VIVO X80 Pro;

VIVO Y01;

VIVO Y21;

VIVO Y21s;

VIVO Y76 5G;

TCL 403;

TCL 405;

TCL 406;

TCL 408;

TCL 40 SE;

TCL 40R 5G

Huawei Mate X3;

Huawei P60 Pro;

OPPO A98 5G

Qualora foste clienti CoopVoce e voleste beneficiare del servizio VoLTE, l’operatore consiglia di aggiornare il vostro smartphone all’ultima versione software disponibile, nonché controllarne la presenza nelle liste di compatibilità, liste che verranno ciclicamente aggiornate con l’aggiunta di nuovi modelli.

