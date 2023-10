La prima settimana di ottobre si apre con l’arrivo di aggiornamenti per alcuni dispositivi Android di fascia media di Samsung e Motorola: più precisamente, accolgono nuovi firmware Samsung Galaxy A13, Galaxy A21s, Galaxy M02, Galaxy A71, Galaxy A41 e il tablet Galaxy Tab A7 Lite, ma anche Motorola Moto G52. Andiamo insieme a scoprire quali sono le novità in distribuzione.

Novità aggiornamenti Samsung Galaxy A13, Galaxy A21s e Galaxy M02

Come ormai abbiamo imparato, Samsung non aggiorna solamente i suoi prodotti di fascia alta: in queste ore sono in distribuzione nuovi update per Galaxy A13, Galaxy A21s e Galaxy M02 con una novità in comune. Stiamo parlando delle patch di sicurezza di settembre 2023, le ultime finora rilasciate da Google (ci aspettiamo che quelle di ottobre spuntino direttamente con Android 14 tra un paio di giorni).

Samsung Galaxy A13 sta accogliendo il firmware A137FXXS3CWI3 partendo da alcuni Paesi del Medio Oriente e del Nord Africa, mentre Galaxy A21s e Galaxy M02 stanno ricevendo rispettivamente le versioni A217FXXSADWI1 e M022FXXS3BWH1 partendo dall’Indonesia e da altri Paesi del sud-est asiatico. Le novità sono sostanzialmente le stesse e comprendono le correzioni di sicurezza che abbiamo visto nel consueto bollettino diffuso dal produttore. In aggiunta, vengono integrati bugfix generici e miglioramenti della stabilità del sistema.

Novità aggiornamenti Samsung Galaxy A71 e Galaxy A41

Samsung non lascia indietro i prodotti con qualche anno sulle spalle, anche se questa volta abbiamo un’insolita discrepanza tra Paesi. Parliamo in particolare di Samsung Galaxy A71, che un paio di settimane fa ha ricevuto a partire dall’India le patch di sicurezza di settembre con il firmware A715FXXU8CVI3. In queste ore lo stesso smartphone sta invece accogliendo in Europa (Italia compresa) la versione A715FXXUADWH4, con patch di sicurezza di agosto 2023: l’update in questione risulta piuttosto pesante e richiede il download di circa 1,3 GB. La questione ricorda gli update ricevuti in questo periodo da diversi altri dispositivi Samsung (con alcune delle novità della One UI 5.1.1, nomenclatura che è rimasta riservata a tablet e pieghevoli). Non manca qualche consueto e generico miglioramento della stabilità del sistema.

Si aggiorna in queste ore anche Samsung Galaxy A41 con il firmware A415FXXS5DWI1: le novità comprendono le patch di sicurezza di settembre 2023 e generici perfezionamenti per la stabilità del sistema. L’update è stato distribuito anche in Italia, quindi non dovreste fare fatica a trovarlo e installarlo.

Novità aggiornamento Samsung Galaxy Tab A7 Lite

Restiamo ancora nel mondo Samsung perché c’è un aggiornamento anche per Galaxy Tab A7 Lite, il tablet economico della casa. Quest’ultimo sta accogliendo le novità della One UI 5.1.1 con il firmware T225XXU4CWI2, rilasciato in Europa insieme alle patch di agosto 2023.

Tra i cambiamenti possiamo citare le app recenti nella taskbar, miglioramenti nella condivisione dei file, nell’app Galleria (ora è più semplice applicare alcuni effetti), il rinnovato drag-and-drop per poter selezionare più immagini e trascinarle altrove, passi avanti per Samsung Internet Browser e altre app del sistema. L’installazione richiede un download di più di 1 GB, quindi cercate di restare collegati a una rete Wi-Fi in caso di penuria di giga.

Novità aggiornamento Motorola Moto G52

Non solo Samsung però, perché a muoversi in questi giorni è anche la casa alata. Motorola Moto G52 si sta aggiornando con il firmware S1SRS32.38-132-15, che integra le patch di sicurezza di settembre 2023. Come il peso dell’update dimostra (circa 76 MB) non sono state incluse ulteriori novità rilevanti, se non forse qualche piccolo bugfix non precisato. Per cambiamenti maggiori dovremo attendere i prossimi mesi, anche se non sappiamo ancora se lo smartphone sarà ufficialmente in lista per ricevere Android 14.

Come aggiornare Samsung Galaxy A13, Galaxy A21s, Galaxy M02, Galaxy A71, Galaxy A41, Galaxy Tab A7 Lite e Motorola Moto G52

Gli aggiornamenti descritti qui sopra potrebbero non aver ancora raggiunto il nostro Paese, ma fare un tentativo non vi costa nulla. Per verificare l’arrivo di un aggiornamento per Samsung Galaxy A13, Galaxy A21s, Galaxy M02, Galaxy A71, Galaxy A41 e Galaxy Tab A7 Lite potete recarvi nelle impostazioni di sistema, seguendo il percorso “Impostazioni > Aggiornamento software > Scarica e installa“. Per controllare su Motorola Moto G52 il percorso è simile: potete passare da “Impostazioni > Sistema > Aggiornamento di sistema”.

