Proseguono gli aggiornamenti dei vari smartphone Android e tra i device che nelle scorse ore hanno ricevuto un update vi sono OnePlus Nord 3 e Samsung Galaxy A71.

Le novità in arrivo per OnePlus Nord 3

Nelle scorse ore il team di OnePlus ha dato il via al rilascio della versione 13.1.0.581 di OxygenOS per OnePlus Nord 3, focalizzandosi sul miglioramento delle prestazioni.

In particolare, tra le principali novità vi sono le patch di sicurezza di settembre 2023, il miglioramento della stabilità generale del sistema, l’ottimizzazione dei consumi della batteria quando il device non è in uso o con determinate app attive e il miglioramento della stabilità della connessione alla rete.

L’aggiornamento è già in fase di rilascio in India e presto dovrebbe raggiungere anche i modelli commercializzati in altri Paesi.

Anche per Samsung Galaxy A71 le patch di sicurezza di settembre

Nelle scorse ore è stato dato il via alle procedure di rilascio di un aggiornamento anche per Samsung Galaxy A71, che riceve così le patch di sicurezza di settembre 2023 (con le quali vengono risolte 60 vulnerabilità).

Il nuovo software, che è contraddistinto dal codice A715FXXU8CVI3 e ha un “peso” di 485 MB, dovrebbe anche risolvere dei bug riscontrati nelle precedenti release e migliorare nel complesso l’affidabilità del sistema.

Le prime segnalazioni della disponibilità di questo update arrivano dall’India ma nel giro di qualche settimana la nuova versione software dovrebbe sbarcare anche sui Samsung Galaxy A71 commercializzati negli altri Paesi.

Quando l’aggiornamento sarà effettivamente disponibile, i possessori di OnePlus Nord 3 e Samsung Galaxy A71 saranno avvisati dal sistema attraverso un’apposita notifica.

I più impazienti possono comunque procedere ad un tentativo manuale, andando nel menu delle Impostazioni ed entrando nella sezione dedicata agli aggiornamenti, ove potranno avviare la ricerca di eventuali update disponibili.

