Mancano ancora diversi mesi alla presentazione di Samsung Galaxy S24, Galaxy S24+ e Galaxy S24 Ultra, ma in queste settimane la questione indiscrezioni si sta iniziando a scaldare parecchio. Quest’oggi sono spuntati ulteriori dettagli sulle presunte specifiche tecniche del tris di flagship della casa sud-coreana, con qualche conferma più o meno gradita: partiamo subito senza ulteriori indugi.

Samsung Galaxy S24 Ultra solo con Snapdragon 8 Gen 3: ulteriori conferme

In questi giorni i rumor sulla serie Samsung Galaxy S24 si stanno facendo interessanti, tra specifiche tecniche, indicazioni sul design e sul formato, conferme e cambiamenti. Già da tempo sappiamo che anche quest’anno, o meglio il prossimo, avremo tre modelli tra cui scegliere, nonostante tempo fa qualcuno avesse ipotizzato uno “stop” per la versione di mezzo. Questo a meno di stravolgimenti dell’ultimo momento.

Giusto un paio di giorni fa abbiamo avuto qualche interessante “conferma” su alcune delle caratteristiche dei prossimi smartphone di fascia alta di Samsung, ma quest’oggi sono spuntate ulteriori indicazioni. Secondo quanto riportato da Yogesh Brar, Samsung Galaxy S24 Ultra verrà proposto in un’unica versione, dotata in tutti i mercati del SoC Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3: per i “detrattori” dei SoC Exynos questa potrebbe sembrare una buona notizia, ma solo per coloro che hanno intenzione di puntare al modello di punta. Esattamente, perché Galaxy S24 e Galaxy S24+ si alterneranno in base al mercato: alcuni utenti potranno acquistare la variante con SoC Snapdragon 8 Gen 3, altri avranno invece il SoC Exynos 2400 (che sembra comunque promettente). Le indiscrezioni sostengono che Samsung adotterà proprio quest’ultimo nel mercato europeo.

Secondo Yogesh, Samsung Galaxy S24 disporrà inoltre di uno schermo a risoluzione Full-HD+ e di una batteria da 4000 mAh compatibile con la ricarica rapida cablata da 25 W (ci sarà sicuramente anche quella wireless, ma non viene citata). Samsung Galaxy S24+ si distinguerà per la presenza di un pannello a risoluzione QHD e di una batteria da 4900 mAh, con supporto alla ricarica rapida cablata da 45 W. Per quanto riguarda le batterie, avremmo piccoli miglioramenti sul modello normale (+100 mAh rispetto a S23) e più consistenti sul Plus (+200 mAh). Entrambi gli smartphone dovrebbero poi offrire una tripla fotocamera posteriore con un sensore principale da 50 MP, affiancato da sensori da 12 e da 10 MP (quasi certamente ultra-grandangolare e teleobiettivo).

Samsung Galaxy S24 Ultra dovrebbe proporre uno schermo piatto a risoluzione QHD+ con frame in titanio, SoC Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 in tutti i mercati e una batteria da 5000 mAh compatibile con ricarica rapida cablata da 45 W. A livello fotografico viene citata una quadrupla fotocamera con sensori da 200 MP, 12 MP, 50 MP e 10 MP: come abbiamo visto in queste settimane non dovrebbero esserci stravolgimenti in tal senso.

Continuate a seguirci perché con l’avvicinarsi del nuovo anno ci saranno sempre più informazioni sulla serie Samsung Galaxy S24. L’uscita è prevista per le prime settimane del 2024.

In copertina Samsung Galaxy S23 Ultra

