MediaWorld lancia quest’oggi una nuova iniziativa NO IVA, che consente di risparmiare l’IVA su tantissimi prodotti tech del suo catalogo. La promozione è valida sia online sia in negozio e prevede come sempre lo scorporo dell’IVA, corrispondente a uno sconto del 18,04% sul prezzo di vendita in vigore. Scopriamo insieme quali solo le migliori occasioni da sfruttare sugli smartphone Android.

Gli smartphone Android in offerta con il NO IVA MediaWorld

La promozione è valida solo per poche ore, fino al 30 settembre 2023 compreso, ed è disponibile soltanto per i clienti che dispongano della carta MediaWorld Club o che l’abbiano associata al profilo all’interno dello shop online (anche tramite l’app). Nel caso, la tessera può essere richiesta gratuitamente a questo indirizzo.

Il NO IVA MediaWorld viene generalmente indicato come valido su “tutti” i prodotti presenti nel catalogo online o in negozio, ma in realtà sono da considerare diverse esclusioni (consultabili qui). Non possono contare sullo sconto del 18,04%:

prodotti delle promozioni "Tutto vero tasso zero", "Galaxy Week", "Chromebook Days", "Solo per oggi" (solo online) e "Solo per il weekend" (solo online)

tutti i prodotti a marchio Apple

tutti i prodotti di telefonia, wearable e accessori di telefonia a marchio Samsung

tutte le console da gaming, PlayStation VR2 e PlayStation VR

tutti i droni

tutti i prodotti a marchio Dyson e Miele e alcuni specifici prodotti SMEG

Tutto questo oltre alle consuete limitazioni riguardanti card, abbonamenti, buoni regalo, prevendite, prenotazioni, ricariche, servizi MediaWorld e così via.

Una volta chiarito questo punto fondamentale, andiamo a scoprire alcune delle migliori offerte sugli smartphone Android da sfruttare con questo NO IVA MediaWorld (tra quelle al momento disponibili). Online, lo sconto del 18,04% viene indicato solamente all’interno del carrello, e come detto solo se avete già associato la carta MediaWorld Club. I prezzi che vi indichiamo qui sotto sono già stati scontati.

Per consultare la lista completa degli smartphone Android compatibili con il NO IVA MediaWorld e di conseguenza con lo sconto del 18,04% potete seguire il link qui in fondo e utilizzare gli appositi filtri del sito. Ricordatevi che l’iniziativa è valida solo fino al 30 settembre 2023.

Ecco il link per scoprire tutte le offerte NO IVA della catena:

Tutte le offerte MediaWorld NO IVA sulla tecnologia

