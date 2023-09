Android Auto è da sempre afflitto da bug, dai più assurdi a quelli più invalidanti. L’ultimo di una interminabile serie è sia assurdo che invalidante, in quanto impedisce agli utenti di regolare il volume della musica dell’infotainment.

Questo bug è stato segnalato nella seconda metà di agosto da un utente che aveva spiegato che il problema si verificava a livello di infotainment, rendendo dunque impossibile regolare il livello del volume anche se si utilizzava un’app diversa da Android Auto.

Un nuovo bug di Android Auto blocca il volume dell’infotainment

Anche l’errore che ricevono gli utenti coinvolti è bizzarro, in quanto dice “Audio in pausa. Il volume non verrà regolato”, tuttavia la musica continua a essere riprodotta in sottofondo, quindi l’audio non viene affatto messo in pausa.

Quello che in realtà viene messo in pausa è la facoltà di regolare il volume dell’infotainment finché non viene disconnesso lo smartphone, escludendo di fatto Android Auto.

Il bug è presente solo finché il dispositivo mobile è collegato all’unità principale e Android Auto è in esecuzione, anche in background.

Google è già intervenuta all’inizio di questo mese spiegando che ha bisogno dei registri degli utenti per determinare la causa di questo bizzarro comportamento. La versione stabile più recente di Android Auto (10.5) non elimina il bug, quindi è probabile che l’azienda stia ancora esaminando il feedback degli utenti.

A giudicare dalle segnalazioni sul forum di supporto di Google questo bug non sembra diffuso, quindi è probabile che l’azienda continuerà a dare poco peso alla cosa.

Al momento l’unica via sembra quella di tornare a una versione precedente di Android Auto, informandosi preventivamente sui bug noti, giusto per evitare di finire dalla padella alla brace.

