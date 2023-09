Google solitamente rilascia la nuova versione di Android Auto nel fine settimana, ma questa volta l’azienda è arrivata leggermente in ritardo.

La nuova versione dell’app Android Auto per smartphone è stata rilasciata oggi, ma come spesso accade non sono presenti novità nel registro delle modifiche.

Google rilascia un nuova versione di Android Auto

A colpo d’occhio la nuova versione 10.5 di Android Auto non sembra introdurre nuove funzionalità, quindi potrebbe trattarsi di un aggiornamento di routine che risolve piccoli bug e migliora le prestazioni generali dell’app in modo da offrire un’esperienza migliore agli utenti della piattaforma.

Tuttavia questo aggiornamento potrebbe anche spianare la strada a qualche innovazione che Google sta preparando per Android Auto.

Come aggiornare Android Auto

L’ultima versione stabile dell’app Android Auto può essere installata tramite Google Play Store utilizzando questo link. In alternativa è possibile scaricare e installare manualmente il relativo file APK dal portale APKMirror visitando questa pagina.

Se desiderate provare in anteprima le ultime novità di Android Auto potete installare la versione beta dell’app allo stesso modo attraverso il Play Store di Google, oppure tramite APKMirror.