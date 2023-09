Sebbene Android Auto non rientri tra i prodotti più importanti tra quelli offerti da Google, il team di sviluppatori del colosso di Mountain View continua oramai da tanti mesi a dedicare costanti attenzioni a questa piattaforma, rilasciando aggiornamenti con una certa frequenza.

E così, a distanza di poco più di una settimana dal rilascio della versione 10.4 di Android Auto nel canale stabile, il team di Google ha dato il via al roll out della versione 10.5 beta.

Prima di proseguire ricordiamo che la piattaforma Android Auto può essere considerata la soluzione studiata dal colosso di Mountain View per mettere a disposizione dei suoi utenti un comodo assistente per i loro spostamenti, il tutto con l’obiettivo primario di consentire al conducente di un veicolo di mantenere la concentrazione sulla strada, sfruttando le potenzialità di Google Assistant per la gestione degli aspetti multimediali e per le comunicazioni con i propri contatti.

Android Auto 10.5 beta è in fase di rilascio

La nuova versione della piattaforma è la 10.5.1337 beta e, come da tradizione, il team di sviluppatori del colosso di Mountain View non ha pubblicato un changelog ufficiale con le novità introdotte (si continua a fare riferimento a vecchie novità, come il miglioramento della funzione Non disturbare e la Modalità scura, che vengono riproposte da diverse versioni).

Ad ogni modo, non dovrebbero mancare la risoluzione di qualche bug e il miglioramento generale del sistema, in modo da offrire agli utenti un’esperienza complessiva più piacevole.

Se desiderate scaricare le ultime versioni beta di Android Auto potete fare affidamento su APK Mirror (trovate la pagina dedicata seguendo questo link). In particolare, la versione 10.5.1337 beta la trovate qui.

L’ultima versione stabile dell’applicazione può essere scaricata anche dal Google Play Store attraverso il seguente badge:

