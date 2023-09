Samsung prosegue con gli aggiornamenti dei suoi dispositivi, Android e non solo: in queste ore tocca a Samsung Galaxy A52s 5G, che accoglie un pesante update con le patch di sicurezza di settembre 2023, e agli smartwatch Samsung Galaxy Watch6 e Galaxy Watch6 Classic, lanciati sul mercato di recente. Andiamo insieme a scoprire le novità in arrivo nelle nostre tasche o al nostro polso.

Novità aggiornamento Samsung Galaxy A52s 5G

In queste settimane diversi modelli Samsung hanno ricevuto un corposo aggiornamento software, seguito poi da un ulteriore update con le patch di sicurezza di settembre 2023. All’appello mancava Samsung Galaxy A52s 5G, con il quale il produttore sembra aver deciso di unire le due cose: in distribuzione c’è un aggiornamento piuttosto pesante da quasi 1,4 GB che porta con sé le ultime correzioni di sicurezza e non solo.

Il firmware è il A528BXXU5EWH9 e integra miglioramenti nel comportamento del dispositivo, perfezionamenti di stabilità, qualche bugfix generico e, visto il peso, probabilmente qualche altra novità non specificata all’interno del changelog. Come abbiamo visto nel consueto bollettino pubblicato dalla casa di Seoul, le patch di settembre vanno a correggere diverse vulnerabilità CVE e SVE, alcune delle quali di livello critico. L’aggiornamento è in rollout in Europa, ma potrebbe non aver ancora raggiunto gli smartphone italiani.

Novità aggiornamento Samsung Galaxy Watch6 e Galaxy Watch6 Classic

In questi giorni è in distribuzione un nuovo aggiornamento anche per Samsung Galaxy Watch6 e Galaxy Watch6 Classic, gli smartwatch Wear OS lanciati sul mercato solo da qualche settimana. I firmware in rollout anche in Italia sono R945FXXU1AWI1 e R955FXXU1AWI1 e integrano miglioramenti generici nella stabilità del sistema. Le patch di sicurezza restano ferme a giugno 2023 e non sembrano essere state incluse ulteriori novità, nonostante il peso dell’update non sia leggerissimo (circa 170 MB).

Come aggiornare Samsung Galaxy A52s 5G, Galaxy Watch6 e Galaxy Watch6 Classic

Per verificare l’arrivo dell’aggiornamento su Samsung Galaxy A52s 5G potete recarvi nelle impostazioni di sistema, seguendo il percorso “Impostazioni > Aggiornamento software > Scarica e installa“. Passaggi diversi per controllare su Samsung Galaxy Watch6 e Galaxy Watch6 Classic: in questi casi potete passare dall’app Galaxy Wearable installata sullo smartphone abbinato.

Leggi anche: Recensione Samsung Galaxy Watch6 Classic: smartwatch coi fiocchi ma niente miracoli sull’autonomia