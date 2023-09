Come abbiamo appena visto, sono stati presentati ufficialmente Xiaomi 13T e Xiaomi 13T Pro, due nuovi smartphone Android con fotocamere Leica e prezzi decisamente più interessanti rispetto a quelli dei predecessori. In occasione del lancio, per entrambi è prevista su mi.com una promozione che consente di ottenere in regalo Redmi Pad SE e un bonus fino a 150 euro in caso di permuta. Vediamo tutti i dettagli.

Redmi Pad SE in omaggio con Xiaomi 13T e Xiaomi 13T Pro

Xiaomi 13T e Xiaomi 13T Pro non sono due smartphone particolarmente diversi uno dall’altro, anzi. Le differenze sono poche, e quella principale riguarda il cuore (in entrambi i casi targato MediaTek e con processo produttivo a 4 nm): la versione normale mette a disposizione il SoC MediaTek Dimensity 8200-Ultra, mentre il Pro arriva al Dimensity 9200+. Cambiano poi le memorie, con il primo che si ferma a 8 GB di RAM e 256 GB di storage UFS 3.1 e il secondo che raggiunge un massimo di 16 GB di RAM e di 1 TB di storage UFS 4.0 (le altre versioni sono da 12-256 e 12-512 GB).

Per entrambi, come abbiamo visto, sono disponibili una tripla fotocamera posteriore firmata Leica con sensore principale da 50 MP con OIS, ultra-grandangolare da 12 MP e teleobiettivo da 50 MP, la certificazione IP68, doppio speaker Dolby Atmos e una batteria da 5000 mAh, ma qui c’è un’altra differenza: solo Xiaomi 13T Pro si spinge fino a 120 W con la ricarica rapida HyperCharge, mentre 13T si deve accontentare di 67 W. Interessante la questione supporto software: Xiaomi promette quattro aggiornamenti di Android e cinque anni di patch di sicurezza.

Xiaomi 13T e Xiaomi 13T Pro sono già disponibili all’acquisto da oggi nelle colorazioni Alpine Blue, Meadow Green e Black presso vari canali di vendita, ma sul sito ufficiale mi.com sono previste un paio di chicche promozionali aggiuntive. Compreso nel prezzo di 699,90 euro (13T) o di 799,90, 899,90 o 999,90 euro (13T Pro nelle varie versioni), viene regalato Redmi Pad SE. Si tratta di un tablet Android appena lanciato e dal valore commerciale di 219,90 euro: offre schermo LCD da 11 pollici a risoluzione 1920 x 1200 con refresh rate di 90 Hz, SoC Qualcomm Snapdragon 680, 4 GB di RAM e 128 GB di memoria interna e batteria da 8000 mAh.

In aggiunta, sempre su mi.com è possibile approfittare di un bonus di 100 euro o 150 euro (in base al modello), che viene offerto agli utenti in caso di permuta. Per tutte le istruzioni del caso potete recarvi qui. Se siete interessati all’acquisto di Xiaomi 13T e Xiaomi 13T Pro con Redmi Pad SE in regalo potete seguire il link qui in basso:

Acquista Xiaomi 13T su mi.com

Acquista Xiaomi 13T Pro su mi.com

Leggi anche: Recensione Xiaomi 13T Pro: foto e video Leica ma a un prezzo meno proibitivo