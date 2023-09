A due anni di distanza dal lancio di Fitbit Charge 5, il colosso di Mountain View è pronto a lanciare la nuova generazione del fitness tracker di Fitbit, che accompagnerà la fine del 2023 assieme a Google Pixel Watch 2. Fitbit Charge 6 fa infatti capolino in rete con i primi render leak che mostrano un design simile al suo predecessore lanciato nel 2021.

Dal teaser condiviso su X (o Twitter, se preferite) dalla stessa Fitbit, possiamo dare per certo che Fitbit Charge 6 sarà presentato il prossimo 28 settembre e grazie al noto portale MySmartPrice possiamo ora farci un’idea del design del dispositivo indossabile, che manterrà tutte le caratteristiche del predecessore.

Fitbit Charge 6 si mostra nei primi render promozionali

Le immagini, che potete visionare qui in basso, mostrano un design simile a Charge 5, con l’aggiunta di un tasto fisico laterale di cui avevamo parlato già qualche settimana fa. Per il resto Fitbit Charge 6 mantiene tutte le caratteristiche estetiche del predecessore e condividerà la maggior parte delle funzionalità software.

Dai render possiamo notare anche le tre colorazioni nera, beige e rosa, anche se al momento non sappiamo ancora le nomenclature ufficiali con le quali saranno vendute.

Previous Next Fullscreen

Sebbene le specifiche tecniche di Fitbit Charge 6 rimangano ancora avvolte nel mistero, è auspicabile che il dispositivo mantenga la maggior parte delle caratteristiche del modello del 2021. Per fare un paragone, Charge 5 è dotato di un display AMOLED da 1.04 pollici con luminosità di 450 nits e Always-On-Display, supporto NFC e un GPS integrato con il quale tracciare fino a 20 tipi di allenamento diversi, tra cui camminata, corsa, yoga o sollevamento pesi.

A livello software, Fitbit Charge 6 manterrà le varie funzionalità di Fitbit Charge 5, come la misurazione cardiaca continua grazie alla funzione PurePulse e quella dei livello di ossigeno del sangue. Non mancheranno anche il monitoraggio della frequenza respiratoria e quello della temperatura cutanea, oltre al supporto a vari servizi Google, come Maps e YouTube Music. Anche la batteria non dovrebbe subire molti stravolgimenti e offrire fino a 7 giorni di autonomia come Charge 5.

Per tutte le conferme del caso non ci resta che aspettare il 28 settembre, giorno in cui Fitbit Charge 6 dovrebbe essere presentato ufficialmente.