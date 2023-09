Nella parte finale del 2023 Google Pixel Watch 2 non sarà l’unico dispositivo indossabile in arrivo dal colosso di Mountain View, che ha in programma anche il lancio di Fitbit Charge 6.

Si tratta della nuova generazione della popolare serie di dispositivi indossabili di Fitbit, che ha fatto il suo esordio nel 2014 e il cui ultimo modello è vecchio ormai due anni.

Cosa sappiamo per il momento di Fitbit Charge 6

Stando a quanto viene riportato da fonti vicine al produttore, Fitbit Charge 6 dovrebbe avere un design quasi identico a quello del modello della precedente generazione: l’unica differenza, infatti, sarebbe rappresentata dall’aggiunta di un pulsante fisico sul bordo sinistro.

Ricordiamo che con Fitbit Charge 3 e Charge 4 il popolare produttore ha optato per un pulsante sensibile alla forza che fornisce un feedback tattile quando viene premuto mentre con la quinta generazione è passato a un’interfaccia utente full-touch.

In sostanza, Fitbit Charge 6 segue il percorso già intrapreso con Fitbit Sense 2 e Versa 4, con l’aggiunta di un pulsante fisico per tornare rapidamente all’orologio ovunque ci si trovi nell’interfaccia utente e per riattivare lo schermo.

Secondo le indiscrezioni che si sono susseguite sino a questo momento, tra i principali punti di forza del nuovo dispositivo indossabile di Fitbit vi saranno le applicazioni e i servizi di Google. E così, con YouTube Music gli utenti potranno avviare la riproduzione dei brani desiderati dallo smartphone mentre con Google Maps potranno ricevere le indicazioni per raggiungere un determinato luogo direttamente al proprio polso.

L’interfaccia utente non dovrebbe cambiare molto su Fitbit Charge 6, con le app posizionate a sinistra e a destra della schermata dell’orologio, le impostazioni rapide accessibili con uno scorrimento verso il basso e la visualizzazione delle statistiche (come la frequenza cardiaca e la durata del sonno), della data e della percentuale della batteria accessibili con uno scorrimento verso l’alto.

* * * Nell’immagine Fitbit Charge 5

