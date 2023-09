Tra i prodotti di Google più usati e apprezzati dagli utenti, sia in ambito mobile che con i computer, un posto di rilievo spetta senza dubbio a Gmail, servizio al quale il team di sviluppatori del colosso di Mountain View dedica tante attenzioni, al fine di offrire un’esperienza sempre più ricca e personalizzabile.

All’inizio di questo mese è emerso che tra le novità in arrivo per l’applicazione dedicata ai dispositivi Android vi è anche la possibilità di selezionare tutti i messaggi e tale funzionalità, inizialmente disponibile solo per alcuni utenti, si sta finalmente diffondendo.

Un importante miglioramento per Gmail per Android

In sostanza, il team di Google va ad aggiungere un utile pulsante “Seleziona tutto”, grazie al quale agli utenti viene data la possibilità di ripulire più facilmente e rapidamente la propria casella di posta.

Ricordiamo che questa funzionalità esiste nel client Web di Gmail già da un po’ di tempo ma fino ad ora non è mai stata disponibile sui dispositivi mobile.

Nel momento in cui gli utenti selezionano un messaggio, l’app di Gmail mostrerà in alto il nuovo pulsante per selezionarli tutti e, se viene aggiunta la spunta, l’applicazione selezionerà fino a 50 messaggi (lo stesso limite presente anche nel client Web).

Tale nuova funzionalità è stata riscontrata a partire dalla versione 2023.08.20.561750975.Release di Gmail e ciò sia su dispositivi con Android 13 che su device con Android 14 ma probabilmente la sua disponibilità dipende da un aggiornamento lato server.

Ad ogni modo, se desiderate scaricare le ultime versioni disponibili del popolare client di posta elettronica del colosso di Mountain View, potete fare affidamento su APK Mirror (trovate la pagina dedicata seguendo questo link).

Le più recenti versioni di Gmail per Android sono disponibili anche sul Google Play Store e possono essere scaricate attraverso il seguente badge:

