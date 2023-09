L’estate non è ancora finita, ma sullo shop online ufficiale di Xiaomi è già il momento degli Sconti d’Autunno, con tantissime offerte sugli smartphone Android, ma anche sugli altri prodotti dell’ecosistema. L’iniziativa promozionale prevede sconti, flash sale, coupon, omaggi ed extra sconti direttamente nel carrello: scopriamo le proposte più interessanti disponibili in queste ore su mi.com.

Le migliori offerte degli Sconti d’Autunno Xiaomi

Gli Sconti d’Autunno Xiaomi sono disponibili sullo shop online fino alle 9:59 del 27 settembre 2023 e mettono a disposizione una serie di offerte su smartphone Android, tablet Android, wearable, accessori e vari prodotti dell’ecosistema e per la smart home. Sono coinvolti anche i brand Redmi e POCO, ovviamente. Come spesso accade, la promozione della casa cinese offre sconti validi per tutta la durata dell’iniziativa, ma anche flash sale, ossia sconti lampo disponibili solo per qualche ora, omaggi e coupon per extra sconti direttamente nel carrello. Questi ultimi vengono attivati automaticamente durante il checkout: 10 euro di sconto con una spesa di almeno 99 euro, 20 euro con una spesa di almeno 199 euro e 30 euro con una spesa di almeno 299 euro.

Questi sono i flash sale di oggi, 20 settembre 2023:

I flash sale di domani, 21 settembre, coinvolgeranno POCO X5 Pro 5G (279,90 euro anziché 349,90), POCO M5s (129,90 euro anziché 209,90), Redmi Note 12 (219,90 euro anziché 299,90), POCO F5 Pro (479,90 euro anziché 579,90), Xiaomi 13 Lite (399,90 euro anziché 499,90), Xiaomi 13 (799,90 euro anziché 1099,90) e non solo.

Tra gli altri dispositivi Android in offerta spiccano poi:

Come anticipato, su mi.com sono disponibili tantissime altre offerte sull’ecosistema Xiaomi. Tra queste possiamo segnalarvi:

Alcune proposte offrono l’acquisto scontato in bundle di altri dispositivi o prodotti dell’ecosistema Xiaomi. Potete selezionare le aggiunte dopo aver messo i prodotti di vostro interesse nel carrello.

+2,99 euro per ricevere Xiaomi Smart Band 7 Strap

+6,99 euro per ricevere Mi Causal Daypack

+15,99 euro per ricevere Mi Router 4A

+19,99 euro per ricevere Xiaomi 22.5W Power Bank

+19,99 euro per ricevere Mi Body Composition Scale 2

+69,99 euro per ricevere Mi Smart Air Fryer 3.5L

+89,90 euro per ricevere Redmi 10C 3-64 GB

+109,90 euro per ricevere Redmi 10 2022 4-64 GB

+129,90 euro per ricevere Redmi 10 2022 4-128 GB

Per scoprire tutte le offerte degli Sconti d’Autunno a disposizione sullo shop online ufficiale di Xiaomi non dovete fare altro che seguire il link qui in basso. Siete riusciti a trovare qualcosa di vostro interesse?

Tutte le offerte degli Sconti d’Autunno Xiaomi

Leggi anche: Migliori smartphone Xiaomi: la classifica di settembre 2023