Mentre siamo ancora in attesa di Android 14 stabile da parte di Google, alcuni smartphone Android ricevono in queste ore nuovi aggiornamenti con patch di sicurezza più recenti e altri miglioramenti. In prima fila c’è ancora Samsung, che ha rilasciato update per Galaxy A54 5G e Galaxy S21 FE, ma OnePlus non si tira indietro con il suo OnePlus Nord CE 3 5G. Andiamo a scoprire tutte le novità in distribuzione sugli smartphone.

Novità aggiornamento Samsung Galaxy A54 5G e Galaxy S21 FE

Partiamo da Samsung Galaxy A54 5G, che nei giorni scorsi ha iniziato a ricevere in alcuni Paesi la prima One UI 6 beta basata su Android 14. Sul canale stabile lo smartphone si sta aggiornando in queste ore con le patch di sicurezza di settembre 2023, che arrivano a un mesetto dal corposo update di agosto e a qualche giorno di distanza dagli ultimi affinamenti. Il firmware è il A546BXXS5AWI3 e richiede un download di circa 240 MB. Discorso simile per Samsung Galaxy S21 FE, che si sta aggiornando con le patch di sicurezza di settembre 2023. In questo caso il firmware è il G990BXXS6EWI1, ma le novità sono praticamente le stesse.

Come abbiamo visto, le patch di settembre firmate Samsung includono la correzione a tante vulnerabilità di sicurezza, tra le quali 4 classificate come di livello critico e 19 con ad alto rischio. La maggior parte riguardano il sistema operativo in generale (CVE), ma alcune toccano più nello specifico i dispositivi della casa sud-coreana (SVE). Per il resto i due aggiornamenti in rollout integrano solo qualche miglioramento di stabilità e bugfix non specificati. In attesa della One UI 6.0, si resta alla One UI 5.1.

Novità aggiornamento OnePlus Nord CE 3 5G

Aggiornamento in distribuzione anche per OnePlus Nord CE 3 5G, smartphone che fa parte del programma Open Beta della OxygenOS 14 basata su Android 14 (ecco la tabella di marcia). La casa cinese sta proponendo a partire dall’India la OxygenOS 13.1.1.401 con il firmware CPH2569_13.1.1.401(EX01) con alcune novità e le patch di sicurezza di agosto 2023.

Oltre a queste ultime, il changelog rilasciato da OnePlus cita miglioramenti generici alla stabilità del sistema e miglioramenti alla stabilità della rete. Non sembra siano state integrate ulteriori funzionalità: per quelle bisognerà attendere almeno la beta di Android 14, prevista per il mese di novembre.

Come aggiornare Samsung Galaxy A54 5G, Galaxy S21 FE e OnePlus Nord CE 3 5G

Gli aggiornamenti qui sopra potrebbero non essere ancora arrivati in Italia, ma per averne la certezza non vi resta che verificare. Per controllare la disponibilità di nuovi update su Samsung Galaxy A54 5G e Galaxy S21 FE potere recarvi nelle impostazioni, seguendo il percorso “Impostazioni > Aggiornamento software > Scarica e installa“. Su OnePlus Nord CE 3 5G potete invece recarvi in “Impostazioni > Sistema > Aggiornamento software“. In caso di esito negativo potete attendere qualche giorno prima di riprovare.

