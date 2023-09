Samsung Galaxy S23 Ultra è uno degli smartphone più ambiti di questo 2023 e, grazie a offerte come quella che stiamo per vedere, è destinato a diventare un campione di vendite. Il flagship della gamma è infatti in promozione con uno con sconto davvero importante a cui si aggiunge un cashback offerto da Samsung per chi lo acquista entro il 17 settembre e lo registra sul sito di Samsung entro il 12 ottobre.

Samsung Galaxy S23 Ultra: un vero top di gamma

Samsung Galaxy S23 Ultra è stato presentato ufficialmente il 1° febbraio 2023 insieme ai fratelli minori Galaxy S23 e Galaxy S23+ e costituisce il vero e proprio flagship della gamma. Pur condividendo parte della scheda tecnica di questi ultimi due, lo smartphone alza l’asticella sotto diversi punti di vista, soprattutto in ambito fotografico, ed è anche l’unico ad offrire la compatibilità con la S Pen, “ereditata” dalla gamma Galaxy Note attualmente in pausa (per sempre?).

Galaxy S23 Ultra dispone di uno schermo Dynamic AMOLED 2X da 6,8 pollici a risoluzione QHD+ con refresh rate da 1 a 120 Hz, vetro Gorilla Glass Victus 2 e lettore d’impronte integrato, e del SoC Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 For Galaxy, una versione appositamente modificata per la gamma del produttore sud-coreano. Quest’ultimo è affiancato da 8 GB di RAM e 256 GB di memoria interna (nella versione in offerta).

A livello fotografico lo smartphone Android offre in tutto cinque sensori: frontalmente trova posto un sensore da 12 MP con obiettivo integrato tramite foro, mentre sul retro c’è una quadrupla fotocamera con sensore principale grandangolare da 200 MP, sensore ultra-grandangolare da 12 MP, teleobiettivo da 10 MP con zoom ottico 3x e teleobiettivo da 10 MP con zoom ottico 10x. Lato connettività manca praticamente solo la porta per il jack audio da 3,5 mm: a disposizione 5G dual SIM, VoLTE, Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3, NFC, GPS e porta USB Type-C. Non manca, ovviamente, la certificazione IP68 contro acqua e polvere. La batteria di Galaxy S23 Ultra è da 5000 mAh ed è compatibile con la ricarica rapida da 45 W (con cavo), la ricarica Fast Wireless Charging 2.0 e la ricarica inversa Wireless PowerShare.

Lo smartphone è stato lanciato con Android 13 e la One UI 5.1, e secondo le promesse di Samsung arriverà almeno fino ad Android 17 (quattro major release) e riceverà almeno cinque anni di aggiornamenti di sicurezza.

Offerta incredibile per Samsung Galaxy S23 Ultra

Samsung Galaxy S23 Ultra è stato lanciato al prezzo consigliato di 1479 euro (versione 8-256 GB), ma ora potete portarvelo a casa con uno sconto di ben 680 euro, pagandolo solo 799 euro. La combo per averlo a questo prezzo è facile:

acquistarlo presso MediaWorld (o un negozio con prezzo simile e aderente alla promo di Samsung) che a carrello lo sconta a 1099 euro ;

; una volta acquistato e ricevuto fare la richiesta di rimborso sul sito Samsung di 300 euro fornendo la prova d’acquisto, riceverete così il cashback di 300 euro, pagandolo in totale solo 799 euro (quasi metà prezzo).

La promo cashback è valida per acquisti dal 1 al 17 settembre e prevede che lo smartphone sia registrato sul sito Samsung della promo entro il 12 ottobre; è possibile che la combinazione di sconti possa terminare prima se dunque siete interessati il consiglio è di affrettarsi. La promozione cashback è valida sia sui Galaxy S23 Ultra ma anche S23+ e S23, che è tuttavia relativamente di 200€ e 100€.

