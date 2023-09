Con l’aggiornamento ad Android 14 Samsung ha lanciato un nuovo look per le sue emoji che da sempre si ispirano a quelle della rivale Apple.

Con la beta 3 della sua interfaccia One UI 6 il colosso sudcoreano sta cercando di perfezionare l’aspetto delle sue emoji per renderle più accattivanti.

Le nuove emoji della One UI 6 beta 3 sembrano più attraenti

Le nuove emoji della One UI adottano un design ancora in 3D, tuttavia si notano nuovi colori, contorni e ombre, e anche faccine inedite.

I dettagli e la profondità aggiunti da Samsung sembrano ancora molto ispirati allo stile di iOS, ma le emoji ora sembrano decisamente migliori rispetto al design precedente.

Qui sotto potete vedere le emoji Samsung della One UI 6 Beta 1 a confronto con quelle della Beta 3.

A seguire alcune nuove emoji che esprimono emozioni inedite come quelle spaventate, arrabbiate, avvilite e piangenti.

È probabile che questo design, o qualche sua ulteriore evoluzione, rimarrà presente fino alla versione finale di One UI 6.0 che probabilmente verrà rilasciata prima della fine dell’anno, ma la tempistica rimane poco chiara.

Da oggi la One UI 6.0 beta 3 è disponibile sull’intera serie Samsung Galaxy S23 in diversi Paesi, con qualche cambiamento e la soluzione per diversi problemi.

