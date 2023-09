È di qualche giorno fa la notizia del rilascio globale dell’aggiornamento alla One UI 5 Watch basata su Wear OS 4 in Europa per Samsung Galaxy Watch5 e Samsung Galaxy Watch4 grazie al quale gli smartwatch delle generazioni passate vanno ad allinearsi in termini di funzionalità con i più recenti Galaxy Watch6. L’aggiornamento non stravolge o rivoluziona l’interfaccia bensì ne arricchisce le potenzialità introducendo alcune funzioni che, di fatto, ne aumentano la qualità dell’esperienza utente proposta dagli smartwatch del colosso coreano.

Tra queste novità una chicca è indubbiamente l’introduzione della creazione di cartelle all’interno dell’app drawer, un unicum nel panorama degli smartwatch. Scopriamola insieme.

Organizzare le app sui Galaxy Watch diventa più facile grazie alla One UI 5 Watch

La funzione è stata portata alla luce dai colleghi di SamMobile e offre un modo completamente nuovo di organizzare la propria griglia di applicazioni rispetto al metodo canonico proposto finora da Samsung la cui interfaccia di app mostrava solo singole icone in un elenco a scorrimento il quale poteva rapidamente cadere nella confusione vista l’assenza di un filtro in grado di ordinare per nome o data di installazione.

Come si evince dalle schermate sottostanti, la creazione di una cartella di applicazioni è molto intuitiva e segue i canoni a cui siamo stati abituati finora sulle interfacce dei sistemi operativi: basterà selezionare l’icona di un’app e trascinarla sopra un’altra per vedere apparire una cartella; da lì basterà tappare sul tasto “+” per aggiungere nuove applicazioni da un elenco di app.

Presente, ovviamente, la possibilità di rinominare la cartella a proprio piacimento grazie ai metodi di inserimento di testo quali dettatura vocala o la tastiera virtuale della One UI 5 Watch.

Come anticipato, seppur non si tratti di una funzione rivoluzionaria, questa novità e, in generale, l’intero aggiornamento basato su Wear OS 4 si occupano di migliorare di gran lunga la qualità dell’esperienza utente offerta dagli smartwatch Samsung grazie a funzioni utili ed efficaci.

Peraltro, attualmente non è chiaro se questa novità possa sbarcare anche sulla Wear OS 4 ma è probabile che rimarrà una funzione esclusiva delle One UI 5 Watch di Samsung.

Come aggiornare i Samsung Galaxy Watch5 e Watch4

Come di consueto, l’aggiornamento alla One UI 5 Watch basata su Wear OS 4 è in fase di rilascio graduale anche se sembra già disponibile, su larga scala, anche sulle unità italiane.

Al momento della stesura di questo articolo dovreste aver già ricevuto l’aggiornamento sul vostro Samsung Galaxy Watch ma qualora voleste verificarne la presenza ed eventualmente scaricarlo e installarlo sul vostro Samsung Galaxy Watch4 o Samsung Galaxy Watch5, basterà aprire la companion app Galaxy Wearable installata sul vostro smartphone Android e seguire il percorso “Impostazioni orologio > Aggiornamento software orologio > Scarica e installa“.

La stessa procedura può essere effettuata direttamente dallo smartwatch, seguendo il percorso “Impostazioni > Aggiornamento software > Scarica e installa”.

