Vodafone e Amazon insieme per migliorare la connettività in Africa e in Europa: nasce la nuova partnership tra Vodafone e Project Kuiper, l’iniziativa di Amazon pensata per aumentare l’accesso alla banda larga sfruttando una costellazione di satelliti in orbita bassa terrestre (LEO). Vediamo più da vicino di cosa si tratta.

Vodafone e Amazon insieme per Project Kuiper

Vodafone annuncia l’importante partnership con Project Kuiper per estendere la portata delle sue reti mobili 4G/5G in Africa ed Europa. Questi accordi aiuteranno Vodafone e Vodacom a connettere comunità finora scarsamente servite, dove le tradizionali soluzioni in fibra e via ponte radio risultano difficili e costose da implementare. Il progetto sfrutterà la connettività satellitare per collegare antenne cellulari geograficamente disperse delle società alle reti di telecomunicazioni principali. Margherita Della Valle, Vodafone Group Chief Executive, ha dichiarato che “il lavoro di Vodafone con Project Kuiper fornirà connettività mobile a gran parte dello stimato 40% della popolazione mondiale senza accesso a Internet, supportando le comunità remote, le loro scuole e aziende, i servizi di emergenza e di soccorso in caso di calamità“.

E le tempistiche? Project Kuiper ha in programma un test di due satelliti prototipo nei prossimi mesi, prima di iniziare a distribuire i satelliti di produzione nel 2024. È prevista l’offerta dei primi servizi pilota a clienti aziendali selezionati entro la fine del prossimo anno, con Vodafone e Vodacom tra i primi a partecipare. La collaborazione tra Amazon e il colosso delle telecomunicazioni prevede di ampliare la disponibilità dei servizi a banda larga ad alta velocità in tutto il mondo. La partnership segue quella analoga realizzata negli Stati Uniti con Verizon, pensata anche in quel caso per estendere le reti 4G e 5G.

