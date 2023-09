Alla fine del mese di luglio, il colosso sudcoreano Samsung ha presentato i più recenti pieghevoli Samsung Galaxy Z Flip5 e Galaxy Z Fold5, evoluzione e, pensando al solo modello Flip, in parte rivoluzione rispetto ai predecessori.

A qualche settimana di distanza dal lancio, il portale specializzato DxOMARK ha messo sotto esame i due smartphone, testandone le capacità dal punto di vista delle qualità fotografiche, dal punto di vista della qualità del display e dal punto di vista di batteria e autonomia: i risultati ottenuti mostrano concreti miglioramenti rispetto ai modelli del 2022, segno che il segmento dei pieghevoli si sta pian piano avvicinando alla maturità.

Samsung Galaxy Z Flip5 alla prova di DxOMARK

Il Samsung Galaxy Z Flip5 è uno smartphone pieghevole a conchiglia plasmato attorno al SoC Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy (a 4 nm) di Qualcomm che sostituisce lo Snapdragon 8+ Gen 1 del predecessore Galaxy Z Flip4, rispetto al quale guadagna una cerniera tutta nuova che elimina il gap (a dispositivo chiuso) e un display esterno decisamente più generoso.

Lo smartphone, infatti, propone esternamente un display Super AMOLED da 3,4 pollici mentre internamente nasconde un pannello Dynamic AMOLED da 6,7 pollici a 120 Hz (con refresh rate variabile). Per quanto concerne la batteria, divisi tra due celle, troviamo ancora una volta 3700 mAh e rimane il supporto alla ricarica rapida (cablata a 25 W e wireless a 15 W). Non subisce variazioni in termini di hardware il comparto fotografico, che resta doppio e può vantare due sensori da 12 megapixel (uno principale e uno ultra-grandangolare). La versione in prova da DxOMARK ha poi 8 GB di memoria RAM e 256 GB di spazio di archiviazione.

I risultati del test sul comparto fotografico

Come anticipato, il Samsung Galaxy Z Flip5 dispone di un comparto fotografico posteriore doppio; eccone le principali caratteristiche:

Sensore principale da 1/1,76″ con risoluzione a 12 MP , pixel da 1,8 µm , apertura f/1.8 , PDAF e OIS

con risoluzione a , pixel da , apertura , PDAF e OIS Sensore ultra-grandangolare da 12 MP , pixel da 1,12 µm , apertura f/2.2

, pixel da , apertura Capacità di registrazione video: 4K @ 30/60 fps, 1080p @ 30/60/120/240 fps, HDR10+

Passando ai risultati del test sul comparto fotografico, DxOMARK ha assegnato al Samsung Galaxy Z Flip5 un punteggio di 127 punti, frutto della media pesata i 132 punti assegnati alle qualità fotografiche generali, 60 punti per le doti sull’effetto bokeh, 65 punti per la fedeltà dell’anteprima dello scatto rispetto allo scatto effettivamente catturato, 95 punti per le doti di zoom, 128 punti per le doti in registrazione video.

Più nello specifico, analizzando la tipologia di scatti, lo smartphone ha ricevuto un punteggio di 147 punti per quanto concerne scatti e video in esterna con condizioni di luminosità ambientale maggiori a 1000 lux, 127 punti per quanto concerne scatti e video in interna con condizioni di luminosità accettabili, 94 punti per quanto concerne scatti e video in condizioni di scarsa luminosità e 125 punti per quanto concerne gli scatti e video di gruppo e i ritratti.

Sin dal loro arrivo, gli smartphone pieghevoli (specie quelli a conchiglia) hanno faticato parecchio sul fronte fotografico rispetto agli smartphone canonici: nonostante i nuovi algoritmi messi a punto da Samsung, DxOMARK conferma che questo smartphone non è un camera-phone.

Guardando alle classifiche, Samsung Galaxy Z Flip5 si piazza al quarantacinquesimo posto della classifica generale (dominata da Huawei P60 Pro) e al trentanovesimo posto della classifica dei soli smartphone “Ultra-Premium”, ovvero gli smartphone più costosi.

Pro secondo DxOMARK

Secondo DxOMARK , il Samsung Galaxy Z Flip5 ha una buona esposizione, una buona gamma dinamica e un bilanciamento del bianco piuttosto preciso, specie in interna e alla luce del sole; il portale definisce “consistente” la fotocamera ultra-grandangolare; un elogio particolare va al comparto video, sia per quanto concerne il rumore nei video diurni che per quanto concerne la stabilizzazione, la messa a fuoco e la stabilità nella maggior parte delle condizioni.

Secondo , il ha una buona esposizione, una buona gamma dinamica e un bilanciamento del bianco piuttosto preciso, specie in interna e alla luce del sole; il portale definisce “consistente” la fotocamera ultra-grandangolare; un elogio particolare va al comparto video, sia per quanto concerne il rumore nei video diurni che per quanto concerne la stabilizzazione, la messa a fuoco e la stabilità nella maggior parte delle condizioni. Contro secondo DxOMARK

Con meno luce, invece, emergono i limiti del pieghevole a conchiglia sulla gestione del bianco; vengono criticati anche la presenza di rumore ai bordi degli scatti, gli artefatti sui volti in condizioni difficili e la mancanza di un teleobiettivo dedicato.

Qualora siate interessati a leggere la recensione estesa di DxOMARK sul comparto fotografico principale del Samsung Galaxy Z Flip5, vi rimandiamo alla pagina dedicata.

I risultati del test sulla qualità del display

Brevemente, ricapitoliamo le specifiche tecniche del display interno (quello analizzato da DxOMark) presente sul Samsung Galaxy Z Flip5:

Denominazione tecnologia: Dynamic AMOLED 2x

Tecnologia: AMOLED

Diagonale: 6,7 pollici (rapporto display-pianta dell’86,7%)

(rapporto display-pianta dell’86,7%) Risoluzione: 1080 x 2640 pixel (densità di 425 ppi )

x (densità di ) Proporzioni: 22:9

Frequenza di aggiornamento: variabile (da 1 a 120 Hz)

Passando ai risultati del test sulla qualità del display, DxOMARK ha assegnato al Samsung Galaxy Z Flip5 un punteggio di 149 punti, frutto della media pesata tra i vari aspetti che sono stati tenuti in considerazione e che analizzeremo poco più avanti. Lo smartphone si piazza al quarto posto di entrambe le classifiche (generale e ultra-premium): scopriremo più avanti chi è il nuovo re di queste due classifiche.

Facendo un passo indietro, i singoli punteggi che vanno a comporre il risultato ottenuto da Galaxy Z Flip5 sono i seguenti: 160 punti per quanto concerne la leggibilità, 155 punti per quanto concerne i colori, 159 punti per quanto concerne la riproduzione video, 152 punti per quanto concerne la riproduzione di oggetti/soggetti in movimento, 168 punti per quanto concerne il touchscreen e 83 punti per quanto concerne la presenza di aloni/artefatti.

Pro secondo DxOMARK

Secondo DxOMARK il display dello smartphone presenta una buona fedeltà dei colori e una luminosità adeguata per i contenuti video HDR10 e adatta a tutto, in qualsiasi contesto.

Secondo DxOMARK il display dello smartphone presenta una buona fedeltà dei colori e una luminosità adeguata per i contenuti video HDR10 e adatta a tutto, in qualsiasi contesto. Contro secondo DxOMARK

Le note dolenti, invece, si fanno sentire sotto la luce diretta del sole, dove il display rende i colori un pelo innaturali. Criticate anche la visibilità della piega e la polarizzazione del display che rende molto difficile l’utilizzo dello smartphone con occhiali da sole polarizzati.

Qualora siate interessati a leggere la recensione estesa di DxOMARK sulla qualità del display del Samsung Galaxy Z Flip5, vi rimandiamo alla pagina dedicata.

I risultati del test sulla batteria

Brevemente, ricapitoliamo le specifiche tecniche della batteria presente sul Samsung Galaxy Z Flip5, dei suoi metodi di ricarica e del SoC ospitato, dettaglio fondamentale per l’efficienza energetica (assieme ai display di cui, però, abbiamo già parlato):

Capacità complessiva: 3700 mAh

Ricarica: cablata a 25 W , wireless a 15 W

a , a SoC: Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy (octa-core, 4 nm) con GPU Adreno 740



Nel corso della prova sulla batteria, DxOMARK ha raggiunto 1 giorno e 22 ore di autonomia, riuscendo a ricaricare lo smartphone da 0% a 80% in 48 minuti; per la ricarica completa, invece, serve 1 ora e 33 minuti. Soli 5 minuti di ricarica forniscono, poi, 3 ore e 19 minuti di autonomia aggiuntiva.

Passando ai punteggi, Samsung Galaxy Z Flip5 ha ottenuto un punteggio complessivo di 109 punti, frutto della media pesata tra i 96 punti assegnati all’autonomia, 115 punti assegnati alla tecnologia di ricarica e 141 punti assegnati all’efficienza energetica (in carica e scarica).

Questi risultati, collocano lo smartphone al centesimo posto della classifica generale (dominata da HONOR Magic5 Lite 5G con 152 punti) e al ventunesimo posto della classifica dei soli smartphone “Ultra-Premium” (dominata da OPPO Find X6 Pro con i suoi 151 punti).

Pro secondo DxOMARK

Secondo DxOMARK , lo smartphone ha un’autonomia discreta per essere un pieghevole a conchiglia; il portale elogia anche il basso consumo energetico in interna e il basso consumo del caricabatterie cablato.

Secondo , lo smartphone ha un’autonomia discreta per essere un pieghevole a conchiglia; il portale elogia anche il basso consumo energetico in interna e il basso consumo del caricabatterie cablato. Contro secondo DxOMARK

Le note dolenti, invece, si fanno sentire soprattutto in movimento, con GPS attivo, o durante le chiamate e l’ascolto di musica. Il portale critica inoltre la scarsa efficienza della ricarica wireless (con il caricabatterie che ha un consumo elevato) e la poca autonomia guadagnata dopo 5 minuti di ricarica.

Qualora siate interessati a leggere la recensione estesa di DxOMARK sulla qualità della batteria del Samsung Galaxy Z Flip5, vi rimandiamo alla pagina dedicata.

Samsung Galaxy Z Fold5 alla prova di DxOMARK

Il Samsung Galaxy Z Fold5 è il flagship pieghevole premium del produttore sudcoreano, caratterizzato da un design a libro con ampio display esterno e enorme display interno. Rispetto al predecessore Galaxy Z Fold4, Samsung ha lavorato di ottimizzazione, soprattutto sulla cerniera, cambiando pochissimo (qua potete trovare un confronto esaustivo tra la dotazione hardware delle ultime due generazioni di pieghevoli a libro).

Lato cuore pulsante, anche lui può contare sul riuscitissimo Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy. La versione in prova da DxOMARK ha poi 12 GB di memoria RAM e 256 GB di spazio di archiviazione: ecco come si è comportato lo smartphone nei test su comparto fotografico principale, qualità del display e della batteria.

I risultati del test sul comparto fotografico

Il Samsung Galaxy Z Fold5 dispone di un comparto fotografico posteriore triplo; eccone le principali caratteristiche:

Sensore principale da 50 MP con pixel da 1 µm , apertura f/1.8 , Dual Pixel PDAF e OIS

con pixel da , apertura , Dual Pixel PDAF e OIS Sensore ultra-grandangolare da 12 MP con pixel da 1,12 µm , apertura f/2.2 e angolo di visione a 123°

con pixel da , apertura e angolo di visione a Sensore tele da 10 MP con apertura f/2.4 , PDAF e OIS, zoom ottico 3x

con apertura , PDAF e OIS, Capacità di registrazione video: 8K @ 30 fps (con il sensore principale), 4K @ 60 fps, 1080p @ 30/60/240 fps, HDR10+

Passando ai risultati del test sul comparto fotografico, DxOMARK ha assegnato al Samsung Galaxy Z Fold5 un punteggio di 128 punti, frutto della media pesata i 127 punti assegnati alle qualità fotografiche generali, 70 punti per le doti sull’effetto bokeh, 76 punti per la fedeltà dell’anteprima dello scatto rispetto allo scatto effettivamente catturato, 128 punti per le doti di zoom, 123 punti per le doti in registrazione video.

Più nello specifico, analizzando la tipologia di scatti, lo smartphone ha ricevuto un punteggio di 144 punti per quanto concerne scatti e video in esterna con condizioni di luminosità ambientale maggiori a 1000 lux, 128 punti per quanto concerne scatti e video in interna con condizioni di luminosità accettabili, 96 punti per quanto concerne scatti e video in condizioni di scarsa luminosità e 122 punti per quanto concerne gli scatti e video di gruppo e i ritratti.

Guardando alle classifiche, Samsung Galaxy Z Fold5 si piazza al quarantatreesimo posto della classifica generale e al trentasettesimo posto della classifica dei soli smartphone “Ultra-Premium” (entrambe dominate da HUAWEI P60 Pro).

Pro secondo DxOMARK

Secondo DxOMARK , lo smartphone offre una buona esposizione, un’ampia gamma dinamica, una resa cromatica buona in foto e video, un elevato livello di dettaglio nei video e una gestione fluida dell’esposizione nei video.

Secondo , lo smartphone offre una buona esposizione, un’ampia gamma dinamica, una resa cromatica buona in foto e video, un elevato livello di dettaglio nei video e una gestione fluida dell’esposizione nei video. Contro secondo DxOMARK

Le critiche, invece, raccontano di rumore presente in maniera invadente sia in foto che in video, errori occasionali di messa a fuoco in condizioni di scarsa illuminazione e qualche problemino nella gestione del bilanciamento del bianco in diurna.

Qualora siate interessati a leggere la recensione estesa di DxOMARK sul comparto fotografico principale del Samsung Galaxy Z Fold5, vi rimandiamo alla pagina dedicata.

I risultati del test sulla qualità del display

DxOMark si è concentrata sull’analisi dell’enorme display interno, del quale ora riportiamo brevemente le specifiche, non considerando invece il display esterno Dynamic AMOLED 2x da 6,2 pollici.

Denominazione tecnologia: Infinity Flex Dynamic AMOLED 2x

Tecnologia: AMOLED pieghevole



Diagonale: 7,6 pollici (rapporto display-pianta dell’91,0%)

(rapporto display-pianta dell’91,0%) Risoluzione: 1812 x 2176 pixel (densità di 373 ppi )

x (densità di ) Proporzioni: 10,8:9

Frequenza di aggiornamento: variabile (da 1 a 120 Hz)

Samsung Galaxy Z Fold5 ha totalizzato un punteggio di 152 punti, frutto della media pesata tra i vari aspetti che sono stati tenuti in considerazione e che analizzeremo poco più avanti. Lo smartphone si piazza al primo posto della classifica generale e della classifica dei soli modelli Ultra-Premium, spodestando Google Pixel Fold e HONOR Magic5 Pro da entrambe le classifiche (loro si sono fermati a 151 punti).

Facendo un passo indietro, i singoli punteggi che vanno a comporre il risultato ottenuto da Samsung Galaxy Z Fold5 sono i seguenti: 159 punti per quanto concerne la leggibilità, 152 punti per quanto concerne i colori, 159 punti per quanto concerne la riproduzione video, 147 punti per quanto concerne la riproduzione di oggetti/soggetti in movimento, 168 punti per quanto concerne il touchscreen e 116 punti per quanto concerne la presenza di aloni/artefatti.

Pro secondo DxOMARK

Secondo DxOMARK il display interno dello smartphone presenta una buona fedeltà dei colori e una luminosità adeguata per i contenuti video HDR10. Inoltre, la leggibilità è buona in tutte le condizioni di luminosità ambientale.

Secondo il display interno dello smartphone presenta una buona fedeltà dei colori e una luminosità adeguata per i contenuti video HDR10. Inoltre, la leggibilità è buona in tutte le condizioni di luminosità ambientale. Contro secondo DxOMARK

Le note dolenti, invece, sono due: la visibilità della piega e l’innaturalezza dei colori sotto la luce diretta del sole.

Qualora siate interessati a leggere la recensione estesa di DxOMARK sulla qualità del display di Samsung Galaxy Z Fold5, vi rimandiamo alla pagina dedicata.

I risultati del test sulla batteria

Per quanto concerne batteria, il Samsung Galaxy Z Fold5 può contare su una doppia cella per una capacità complessiva da 4400 mAh; il SoC e i metodi di ricarica, invece, sono gli stessi del Flip.

Capacità complessiva: 4400 mAh

Ricarica: cablata a 25 W , wireless a 15 W

a , a SoC: Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy (octa-core, 4 nm) con GPU Adreno 740

Nel corso della prova sulla batteria, DxOMARK ha raggiunto i 2 giorni e 6 ore di autonomia, riuscendo a ricaricare lo smartphone da 0% a 80% in 51 minuti; per la ricarica completa, invece, servono 1 ora e 44 minuti. Soli 5 minuti di ricarica forniscono, poi, 3 ore e 43 minuti di autonomia aggiuntiva.

Passando ai punteggi, Samsung Galaxy Z Fold5 ha ottenuto un punteggio complessivo di 114 punti, frutto della media pesata tra i 113 punti assegnati all’autonomia, 114 punti assegnati alla tecnologia di ricarica e 118 punti assegnati all’efficienza energetica (in carica e scarica).

Questi risultati, collocano lo smartphone all’ottantasettesimo posto della classifica generale e al diciassettesimo posto della classifica dei soli smartphone “Ultra-Premium”.

Pro secondo DxOMARK

Anche in questo caso, DxOMark definisce l’autonomia “decente” per un pieghevole, specie se utilizzato con moderazione; viene definita buona, invece, l’autonomia durante lo streaming video (dal display interno).

Anche in questo caso, definisce l’autonomia “decente” per un pieghevole, specie se utilizzato con moderazione; viene definita buona, invece, l’autonomia durante lo streaming video (dal display interno). Contro secondo DxOMARK

Le note dolenti, invece, si fanno sentire soprattutto durante lo streaming musicale e l’utilizzo delle fotocamere. Inoltre, DxOMARK critica la tecnologia di ricarica wireless (tempi lunghi, bassa efficienza, elevati consumi).

Qualora siate interessati a leggere la recensione estesa di DxOMARK sulla qualità della batteria di Samsung Galaxy Z Fold5, vi rimandiamo alla pagina dedicata.

Potrebbero interessarti anche: Recensione Samsung Galaxy Z Flip5: una sola novità ma è quella giusta e Recensione Samsung Galaxy Z Fold5: resta uguale ma migliora in tutto