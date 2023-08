Da qualche giorno Samsung ha lanciato la nuova generazione di smartphone pieghevoli Samsung Galaxy Z Flip5 e Samsung Galaxy Z Fold5. Del pieghevole a conchiglia abbiamo già parlato abbondantemente, anche perché è quello dei due che a colpo d’occhio presenta la più vistosa novità.

Del pieghevole a libro ci sarà invece tempo di parlare. Intanto, comunque, è bene andare a scoprire quali sono le cose che cambiano rispetto al predecessore Samsung Galaxy Z Fold4 e quali sono le cose che invece non cambiano. Andiamo a scoprirle tutte in questo articolo.

Cosa cambia tra Samsung Galaxy Z Fold5 e Galaxy Z Fold4

Partiamo subito dalle differenze tra Samsung Galaxy Z Fold5 e Samsung Galaxy Z Fold4. Sebbene a colpo d’occhio non vi sia uno stravolgimento, vi sono alcune importanti differenze tra i due dispositivi, legate principalmente ai passi in avanti compiuti sotto il profilo della costruzione e agli ovvi aggiornamenti alle specifiche prestazionali che vengono compiuti di anno in anno.

Design e qualità costruttiva

Il primo importante passo in avanti del nuovo pieghevole a libro di casa Samsung è dato dalla nuova cerniera Flex Hinge, solida ed esteticamente proporzionata (presenta una struttura a doppio binario per attenuare gli impatti esterni), che ha permesso di ridurre notevolmente il gap (è ormai minimo) che si veniva a creare tra le due metà del dispositivo quando questo veniva chiuso. Il risultato è un dispositivo che, pur risultando praticamente identico in pianta, è più sottile (13,4 mm di spessore contro 14,2/15,8 mm) e più leggero di ben 10 grammi (253 grammi invece di 263 grammi).

Un altro, piccolo, miglioramento risiede nella certificazione del vetro che protegge il fronte e il retro dello smartphone (considerandolo chiuso): Samsung Galaxy Z Fold5 può contare sul Corning Gorilla Glass Victus 2 in luogo del Gorilla Glass Victus+ del predecessore. Resta invece invariato il dato sulla certificazione IPX8 (impermeabilità all’acqua ma non alla polvere), sebbene alcune indiscrezioni in passato raccontassero di qualcosa in più.

Display interno

Aprendo il Samsung Galaxy Z Fold5 veniamo accolti da un enorme display Dynamic AMOLED 2X da 7,6 pollici con risoluzione QXGA+ (in 21,6:18) e refresh rate variabile da 1 Hz a 120 Hz. Nonostante il pannello sia praticamente identico a quello del predecessore, la luminosità di picco passa da 1200 nit a ben 1750 nit e consente all’utente di godere appieno dei contenuti anche sotto la luce diretta del sole.

Prestazioni, connettività, software e S Pen

Passiamo ora a sotto al cofano, dove riscontriamo tutta una serie di novità dettate principalmente dal consueto aggiornamento, anno su anno, delle specifiche.

Per quanto concerne il SoC, rimaniamo in casa Qualcomm ma assistiamo al passaggio dallo Snapdragon 8+ Gen 1 al più recente e prestante Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy. Di rimando, anche le memorie (spazio di archiviazione) diventano più veloci, potendo usufruire dello standard UFS 4.0 (in luogo del 3.1); restano invariati i tagli di memoria e il quantitativo (nonché la tecnologia) della RAM).

Lato connettività troviamo solo due novità: il supporto al Wi-Fi 7 (802.11 be, tri-band) in luogo del Wi-Fi 6e; il supporto al Bluetooth 5.3 (A2DP, LE, aptX HD) in luogo del Bluetooth 5.2 del predecessore.

Samsung Galaxy Z Fold5 è stato lanciato sul mercato con la One UI 5.1.1 basata su Android 13, una versione leggermente rivista (con alcuni accorgimenti per i pieghevoli, in primis la rinnovata barra delle applicazioni) rispetto alla One UI 5.1 (basata sulla medesima versione di Android) del predecessore che, immaginiamo, presto riceverà l’aggiornamento (e sappiamo quanto sia virtuosa Samsung riguardo il supporto software).

Un ultimo, piccolo, cambiamento, investe la S Pen Fold Edition che è stata ulteriormente ottimizzata per offrire un feedback migliore all’utente. Lo smartphone non ha ancora un alloggio per la penna che, però, può essere inclusa all’interno di una nuova cover per lo smartphone senza aumentare vistosamente gli ingombri.

Cosa non cambia tra Samsung Galaxy Z Fold5 e Galaxy Z Fold4

Esaurite le differenze tra i due modelli (e come avrete avuto modo di notare su alcuni punti la situazione era piuttosto borderline), arriviamo a quelli che sono comparti e specifiche rimasti del tutto invariati nel passaggio tra una generazione e l’altra.

Display esterno

La prima non differenza tra Samsung Galaxy Z Fold5 e Galaxy Z Fold4 risiede nel display esterno (o cover display) che rimane un Dynamic AMOLED 2X da 6,2 pollici con risoluzione HD+ (in 23,1:9) e refresh rate variabile da 48 a 120 Hz. Il display mantiene pregi (possibilità di utilizzare lo smartphone da chiuso senza rinunce rispetto a uno smartphone tradizionale) e difetti (form factor decisamente slanciato e risoluzione un filo sotto la media rispetto a uno smartphone tradizionale) del predecessore

Fotocamere

Samsung Galaxy Z Fold5 ha mutuato l’intero comparto fotografico dal predecessore: sul display esterno, all’interno di un foro circolare e centrato, è collocata una fotocamera da 10 megapixel. Al posteriore, all’interno di un’isola ovale troviamo i tre sensori disposti a semaforo: il principale è da 50 megapixel con OIS; l’ultra-grandangolare è da 12 megapixel; il teleobiettivo è da 10 megapixel con OIS e consente di raggiungere lo zoom ottico 3X (o digitale 30X grazie agli algoritmi di riduzione del rumore). Sotto al display interno pieghevole è nascosta, ancora una volta, una fotocamera da 4 megapixel.

Le uniche (eventuali) migliorie al comparto fotografico potrebbero derivare dall’ISP più performante messo a disposizione dallo Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy e dai rinnovati algoritmi fotografici presenti all’interno della One UI.

Batteria e ricarica

Anche lato batteria e ricarica, Samsung Galaxy Z Fold5 non compie passi in avanti rispetto al predecessore: la capacità totale, divisa tra due batterie poste sulle due metà del dispositivo, ammonta ancora una volta a 4400 mAh; le tecnologie di ricarica messe a disposizione dell’utente restano le solite, con possibilità di ricarica “rapida” cablata a 25 W, ricarica wireless a 15 W e ricarica wireless inversa. La differenza sta tutta nella gestione dei consumi messa in atto dal sistema operativo e da quanto sarà stato implementato bene il SoC Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy, capace di ben figurare su tutta la gamma Galaxy S23 lato autonomia. Vedremo se, anche qua, avremo benefici tangibili.

I prezzi attuali di Samsung Galaxy Z Fold5 e Galaxy Z Fold4

Arriviamo a parlare di prezzi e partiamo dai prezzi di listino scelti da Samsung per i due ultimi smartphone pieghevoli, proposti entrambi in tre tagli di memoria (256 o 512 GB, 1 TB), tutti con 12 GB di RAM: per Samsung Galaxy Z Fold4 i prezzi di listino erano 1879, 1999 e 2249 euro; per Samsung Galaxy Z Fold5, invece, sono 1999, 2119 e 2359 euro (con aumenti tra i 110 e 120 euro).

Ovviamente, il più recente Samsung Galaxy Z Fold5 non ha ancora potuto godere del fisiologico calo di prezzo dettato dal tempo che ha investito nel frattempo il predecessore, acquistabile ad esempio su Amazon al prezzo di 1699,88 euro nella versione da 512 GB (ma street price si trova anche a meno).

Tuttavia, grazie alla promo lancio proposta dal colosso sudcoreano sul Samsung Shop Online durante il periodo dei pre-ordini, che si concluderà il prossimo 10 agosto (con le vendite effettive che inizieranno il giorno dopo, l’11 agosto), il più recente pieghevole può essere acquistato a un prezzo addirittura più conveniente:

Possibilità di ricevere 100 euro di sconto tramite il coupon GALAXY4U. Pre-ordinando (fino al 10 agosto 2023) le versioni da 512 GB o da 1 TB di Samsung Galaxy Z Fold5, è possibile ricevere 120 euro di sconto immediato (il prezzo del dispositivo scende, rispettivamente a 1999 euro e 2239 euro). Registrando il pieghevole sul portale Samsung Members (a questa pagina), gli utenti potranno usufruire di un anno del servizio di copertura Samsung Care+ per danno accidentale. Con il servizio Samsung Galaxy Now (ovvero il trade-in), è possibile riportare in negozio uno smartphone usato, per ottenere una super valutazione da Samsung (ad esempio fino a 700 euro se viene restituito un Samsung Galaxy S22 Ultra da 256 GB) che potrà essere sfruttata nell’acquisto del nuovo pieghevole a libro. A tutti coloro che effettueranno il trade-in, Samsung riconoscerà 150 euro di extra valutazione (sconto immediato a carrello) per l’acquisto di un Galaxy Z Fold5 (in tutti i tagli di memoria). C’è inoltre la possibilità di acquistare il nuovo pieghevole a libro del colosso sudcoreano a rate a tasso zero (prima rata a gennaio 2024) o con PagoDIL da 3 a 12 rate.

Qualora siate ancora interessati a uno degli ultimi pieghevoli a libro di Samsung ma nonostante tutto non riusciate ancora a decidervi, vi rimandiamo alla nostra pagina di confronto tra Samsung Galaxy Z Fold5 e Galaxy Z Fold4 all’interno della quale potrete visivamente confrontare, punto su punto, i due smartphone.

