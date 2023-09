Mancava solo una cosa da sapere su Google Pixel 8 e Google Pixel 8 Pro e cioè il prezzo in euro, quello per il nostro mercato e per i mercati limitrofi; e oggi, grazie a TheTechOutlook, entriamo in possesso anche di quest’ultima informazione, che si somma alle tante altre sulle specifiche tecniche e sul design.

Colorazioni e memoria di Google Pixel 8 e Google Pixel 8 Pro

Partiamo con una cosa e cioè col confermare le colorazioni e le varianti di memoria di archiviazione, emerse nelle ultime settimane, sia per Google Pixel 8 che per Google Pixel 8 Pro; non ci sono sorprese da questo punto di vista e Google Pixel 8 Pro arriverà fino a 512 GB di storage nella versione massima.

Prezzi in Europa di Google Pixel 8 e Google Pixel 8 Pro

Detto questo, passiamo alle informazioni più succulenti e cioè a quelle riguardanti i prezzi in Europa. I prezzi sono approssimativi e dovrebbero variare di qualche euro, in più o in meno, a seconda dei mercati di lancio, a causa delle tasse differenti, ma bene o male dovrebbero essere quelli che vi riportiamo qua sotto:

Google Pixel 8 : disponibile nei colori nocciola, ossidiana, rosa e menta al prezzo di 874 euro nella versione con 128 GB di storage e 949 euro nella versione con 256 GB di storage;

: disponibile nei colori nocciola, ossidiana, rosa e menta al prezzo di 874 euro nella versione con 128 GB di storage e nella versione con 256 GB di storage; Google Pixel 8 Pro: disponibile nei colori alloro, ossidiana, menta e porcellana al prezzo di 1235 euro nella versione con 128 GB di storage, 1309 euro nella versione con 256 GB di storage e 1461 euro nella versione con 512 GB di storage.

Non sono informazioni prettamente per il mercato italiano, come detto, per cui è assai probabile che qualche cosa possa essere differente per noi, non solo lato prezzi ma anche lato colorazioni e memoria di archiviazione. A ogni modo, la fonte è in genere affidabile e non nuova a questo genere di leak e quindi siamo abbastanza sicuri che i prezzi e le versioni saranno queste, seppur nulla sia ancora ufficiale.