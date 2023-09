Settembre è ormai arrivato e con esso il rientro nelle grandi città dopo le vacanze estive. Per molti significa tornare tra i banchi di scuola o in ufficio, riprendere le attività sportive e gli impegni quotidiani. È importante farsi trovare carichi e pienamente preparati per affrontare al meglio questo periodo, che per molti sancisce in tutto e per tutto la fine dell’estate e l’inizio della routine lavorativa o di studio. Un valido alleato può essere la tecnologia, che ci accompagna nello studio e nel lavoro, ci aiuta a rilassarci e divertirci nel tempo libero.

Tutte le offerte Back to School di OPPO, valide fino a metà settembre

OPPO ha pensato a promozioni e bundle esclusivi proprio per il Back to School, per ricominciare l’anno scolastico e accademico con il pieno di innovazione. Fino al 15 settembre, infatti, solo sullo store online di OPPO sono disponibili numerose offerte per ogni esigenza: intrattenimento, sport, studio o lavoro.

Offerta OPPO Reno10 Pro

Per chi vuole un ecosistema tecnologico completo e al passo con i tempi, il bundle con OPPO Reno10 Pro nella configurazione 12+256 GB (qui la nostra recensione), lo smartphone di fascia medi0-alta che fa del comparto fotografico il suo cavallo di battaglia, insieme a OPPO Pad Air nella configurazione 8+128 GB (dal valore commerciale di 349,99 euro) e la cover al prezzo vantaggioso di 699,99 euro, comprensivo di 6 mesi di garanzia sullo schermo; di fatto, quindi, con l’acquisto dello smartphone avrete in omaggio il tablet dell’azienda (nella sua prima versione, da poco sostituita da OPPO Pad Air 2), con anche la sua cover originale.

Acquista OPPO Reno10 Pro a 699,99 euro e ricevi in regalo OPPO Pad Air e la cover originale

Offerta OPPO Reno10

Un’altra promozione imperdibile riguarda il fratello minore OPPO Reno10 nella configurazione 8+256 GB, smartphone di fascia media dotato di display curvo AMOLED da 6,7 pollici con frequenza di aggiornamento a 120 Hz e supporto AI Frame Rate per ridurre il consumo energetico, ricarica SUPERVOOC da 67 W, è disponibile in esclusiva sullo store OPPO a 549,99 euro, con in omaggio OPPO Pad Air nella configurazione 4+128GB, cover e 6 mesi di garanzia sul display.

Acquista OPPO Reno10 a 549,99 euro e ricevi in regalo OPPO Pad Air, più 6 mesi di garanzia sul display

Offerte OPPO Pad 2

Chi invece predilige produttività e contenuti multimediali, può optare per il bundle con il nuovo OPPO Pad 2, tablet con l’innovativo display con aspetto di forma 7:5 e il potente chipset Mediatek Dimensity 9000. Anche in questo caso il produttore ha pensato di comporre un gustoso bundle, chiamato “Bundle Creativo“, in occasione del ritorno a scuola: insieme alla OPPO Pencil, gli auricolari Enco Air3 Pro e cover, il prezzo del nuovo tablet dell’azienda è di 699,99 euro.

In alternativa, per chi non ha necessità della penna – perché magari sa di non sfruttare le capacità creative dello stilo – il pacchetto promozionale chiamato “Bundle Tradizionalista” che include OPPO Pad 2 con la OPPO Keyboard, le cuffie Enco Air3 e cover costa anch’esso 699,99 euro.

Acquista OPPO Pad 2 a 699,99 euro e ricevi in regalo OPPO Pencil (oppure la OPPO Keyboard), le cuffie Enco Air3 e la cover

Per scoprire tutte le altre offerte dell’iniziativa Back to School di OPPO, disponibile solo sullo shop online ufficiale del produttore cinese, potete seguire il link qui che trovate in basso:

Tutte le offerte Back to School di OPPO (fino al 15 settembre)

