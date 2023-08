Il primo smartphone pieghevole di OnePlus è ormai dietro l’angolo, ma non è l’unico dispositivo al centro dei rumor di oggi. Se da un lato riceviamo nuove informazioni sul presunto design di OnePlus Open, in particolare sulle colorazioni, dall’altro spuntano ulteriori indiscrezioni riguardanti OnePlus 12, il flagship che dovrebbe essere presentato entro l’inizio del 2024. Procediamo con ordine e andiamo a scoprire tutto.

OnePlus Open dovrebbe arrivare in due colorazioni

Le indicazioni sulle possibili colorazioni di OnePlus Open arrivano da Max Jambor, che si è rivelato affidabile in diverse situazioni che hanno riguardato OnePlus (e non solo). Il leak sostiene che lo smartphone Android sarà commercializzato nelle versioni Voyage Black ed Emerald Green: non abbiamo informazioni più dettagliate, ma immaginiamo che quest’ultima variante possa avvicinarsi come tonalità a quelle viste in questi mesi su diversi prodotti del marchio (tra cui OnePlus 11, OnePlus Nord 3 5G e OnePlus Pad). Diciamo solo che ultimamente il verde sembra andare per la maggiore in casa OnePlus.

A livello di design, OnePlus Open dovrebbe essere molto simile a OPPO Find N2, con uno schermo esterno da più di 6 pollici e uno interno da quasi 8 pollici, con apertura a libro. Le indiscrezioni di queste settimane puntano sul SoC Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, che dovrebbe essere affiancato da un massimo di 16 GB di RAM e da 256 GB di memoria interna; a livello fotografico il primo pieghevole del produttore dovrebbe offrire una tripla fotocamera esterna firmata Hasselblad con sensore principale da 50 MP, ultra-grandangolare da 48 MP e periscopico da 64 MP. La batteria dovrebbe essere da 4520 mAh e compatibile con una ricarica rapida cablata da 100 W.

Una data di presentazione di OnePlus Open ancora non c’è, ma ormai non dovremmo essere troppo distanti (settembre?).

OnePlus 12 con Snapdragon 8 Gen 3 e fino a 24 GB di RAM

Restiamo in casa OnePlus perché sono spuntate ulteriori indiscrezioni riguardanti OnePlus 12, uno degli smartphone Android più attesi. L’uscita dovrebbe avvenire verso la fine dell’anno o al massimo entro l’inizio del 2024 (perlomeno in Cina), ma ovviamente una data non è ancora stata rivelata. Il “solito” Digital Chat Station ha comunque pubblicato su Weibo alcune interessanti indicazioni sul dispositivo, che vanno in parte a “confermare” quanto visto finora.

OnePlus 12 dovrebbe offrire uno schermo curvo a risoluzione 2K con dimming ad alta frequenza, SoC Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 affiancato da 16 o addirittura 24 GB di RAM, tripla fotocamera posteriore con sensore principale IMX9** da 50 MP, sensore ultra-grandangolare da 50 MP e sensore periscopico da 64 MP con zoom 3x; in più si parla di batteria da ben 5400 mAh con ricarica rapida cablata da 100 W e wireless da 50 W, telaio in metallo, lettore d’impronte ottico ultrasottile, generoso motore dell’asse X e di un’ampia VC per la dissipazione del calore.

Per ora ci fermiamo qui, ma siamo sicuri che nelle prossime settimane spunteranno ulteriori dettagli su OnePlus 12. Cosa vi aspettate dai prossimi smartphone di punta della casa cinese?

