TLC annuncia quest’oggi la nuova serie di smartphone NXTPAPER, composta da due modelli: si tratta di TCL 40 NXTPAPER e TCL 40 NXTPAPER 5G, i primi e per ora unici smartphone al mondo a offrire una rivoluzionaria esperienza visiva a colori simile alla carta, possibile grazie a un’innovativa tecnologia. Andiamo insieme a scoprirli da vicino.

La tecnologia NXTPAPER arriva sui primi smartphone Android

TCL fa un passo avanti nella sua missione per offrire migliori esperienze visive, caratterizzate anche dal massimo comfort per gli occhi. La tecnologia di visualizzazione proprietaria NXTPAPER è stata sviluppata internamente dall’azienda, e finora si è vista solo su alcuni modelli di tablet e laptop.

“Con il 2023, TCL ha raggiunto un traguardo significativo nella missione di portare la propria proposta di display NXTPAPER su schermi intelligenti a prezzi competitivi“, ha dichiarato Aaron Zhang, CEO di TCL Communication. “Questo dispositivo rafforza la nostra visione di ‘Display Greatness’, combinando il comfort per gli occhi e la sensazione di leggere su carta con la comodità della tecnologia moderna, tutto in un unico prodotto. Noi di TCL continuiamo ad ascoltare i nostri consumatori e a rispondere alle loro esigenze con idee innovative e un portafoglio di prodotti in costante evoluzione“.

I nuovi smartphone Android sono certificati TÜV per le ridotte emissioni di luce blu e offrono un’esperienza visiva simile a quella della carta, pur mantenendo il bilanciamento dei colori originale. A bordo trova posto un sensore che regola automaticamente la luminosità del display e la temperatura del colore in base all’orario e all’ambiente, per garantire la migliore esperienza e una luce notturna più soffusa. Lo schermo è dotato inoltre di una funzionalità antiriflesso, ottenuta producendo una texture opaca simile alla carta, e di una funzione anti-impronte. L’interfaccia NXTPAPER offre agli utenti la flessibilità di optare tra colori o bianco e nero in base alle preferenze del momento.

TCL 40 NXTPAPER e TCL 40 NXTPAPER 5G hanno la “carta” sullo schermo

Il pannello di TCL 40 NXTPAPER è un Full-HD+ da 6,78 pollici, affiancato da doppi altoparlanti e audio 3D powered by DTS per un’esperienza audiovisiva più coinvolgente. Per fare un passo in più, gli utenti possono acquistare a parte la T-pen compatibile, perfetta per prendere appunti, fare schizzi o spuntare la lista di cose da fare. A bordo troviamo una fotocamera anteriore da 32 MP e un sistema a tripla fotocamera posteriore con sensore principale da 50 MP, sensore ultra-grandangolare da 5 MP e sensore macro da 2 MP, utili per immortalare paesaggi, ma anche ritratti e soggetti ravvicinati.

Lo smartphone mette poi a disposizione un generoso spazio di archiviazione di 256 GB e 8 GB di RAM, eventualmente espandibili virtualmente di altri 8 GB (prendendo in prestito parte dello storage) per migliorare il multitasking e la reattività generale. A livello di design, TCL 40 NXTPAPER offre uno spessore di 7,89 mm e una raffinata cover posteriore 2D che rende il prodotto più semplice da maneggiare (nonostante le dimensioni).

TCL 40 NXTPAPER 5G differisce dal fratello sotto alcuni aspetti. Oltre all’ovvia presenza della connettività di quinta generazione, abbiamo uno schermo da 6,6 pollici a risoluzione HD+ (sempre con tecnologia NXTPAPER, naturalmente), 6 GB di RAM (espandibili con altri 6 GB “virtuali”), 256 GB di memoria interna e un diverso comparto fotografico: a bordo trovano spazio una fotocamera anteriore da 8 MP e una tripla fotocamera posteriore con sensore principale da 50 MP, sensore di profondità da 2 MP e sensore macro da 2 MP; la fotocamera AI è caratterizzata dalla modalità AI Color Video, capace di rendere gli sfondi dei video in bianco e nero mantenendo il soggetto a colori, in modo da farlo risaltare.

Prezzi e uscita di TCL 40 NXTPAPER e TCL 40 NXTPAPER 5G

TCL 40 NXTPAPER sarà disponibile all’acquisto dalla fine di settembre 2023 al prezzo consigliato di 199,90 euro. Per il fratello TCL 40 NXTPAPER 5G si dovrà attendere qualche settimana in più: sarà acquistabile da novembre a 249,90 euro.

