TCL annuncia oggi la disponibilità in Italia del nuovo TCL NXTPAPER 10s. Si tratta di un inedito tablet Android, annunciato lo scorso gennaio in occasione del CES 2022 e premiato con il riconoscimento Eye Protection Innovation Award of the Year. Il dispositivo può contare su di un esclusivo display composto da un sistema multistrato in grado di fornire un aspetto più simile alla carta e di ridurre la luce blu di oltre il 50%. Il tablet ha ancora Android 11 e presenta, oltre ad una tecnologia innovativa per il display, una scheda tecnica in linea con la fascia bassa del mercato. Vediamo tutti i dettagli:

Debutta ufficialmente il nuovo TCL NXTPAPER 10s: il punto di forza è il display

Il punto di forza della nuova proposta di TCL è, senza dubbio, la tecnologia dello schermo LCD. A differenza dei tradizionali display LCD, che garantiscono una protezione dalla luce blu via software, il nuovo TCL NXTPAPER 10s introduce una doppia protezione, sia a livello software che a livello hardware.

Il display del tablet di TCL, infatti, include un sistema multistrato in grado di mantenere i colori naturali, evitando l’ingiallimento e riducendo di oltre il 50% i livelli di luce blu rispetto ai tradizionali LCD. L’azienda definisce il display come “paper-life” per via della capacità di offrire un effettivo visivo simile alla carta.

C’è anche una finitura antiriflesso ad arricchire le capacità del display. A disposizione degli utenti troviamo la T-Pen che assicura una scrittura con latenza ultra-bassa. Il nuovo TCL NXTPAPER 10s può contare su di un display da 10.1 pollici con risoluzione Full HD (1200 x 1920 pixel).

Stefan Streit, CMO di TCL Communication sottolinea: “La missione di TCL è quella di continuare ad innovare – utilizzando la propria esperienza nell’ambito della tecnologia per gli schermi – per creare qualcosa di molto importante per l’apprendimento e la crescita. TCL NXTPAPER 10s riflette la forza creativa del brand volta a migliorare l’esperienza dell’utente”

Le specifiche complete del tablet

Dopo aver analizzato le specifiche del display passiamo all’analisi del resto della scheda tecnica del tablet. A gestire il funzionamento del dispositivo troviamo il SoC MediaTek Helio P22 che viene supportato da 4 GB di memoria RAM e da 64 GB di storage interno, espandibile tramite microSD. Da segnalare anche la presenza di una batteria da 8.000 mAh, di una fotocamera anteriore da 5 Megapixel e di una posteriore da 8 Megapixel (entrambe le camere possono registrare video a 1080p e 30 fps). Ci sono anche due speaker stereo. Lato software troviamo Android 11 con la certificazione Android Enterprise Recommended.

Prezzo e disponibilità

TCL ha annunciato oggi la disponibilità in Italia del nuovo TCL NXTPAPER 10s. Il tablet arriva sul mercato (con T-Pen inclusa) nella colorazione Ethereal Sky e con un prezzo di 249,90 euro. La nuova proposta della gamma TCL è già acquistabile su Amazon.