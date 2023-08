Quando si cerca uno smartphone economico è spesso facile incappare in prodotti dal basso contenuto tecnologico. Dispositivi in grado di fare telefonate, scambiare qualche messaggio di chat e poco altro. Per questo motivo l’offerta che si è riproposta in queste ore è decisamente allettante: Motorola Moto G72, lanciato lo scorso autunno, è disponibile nella nuova versione da 8/128GB in forte sconto finendo nuovamente sotto ai 200 euro. Uno smartphone più che carrozzato per questa fascia di prezzo: display OLED a 120 Hz, fotocamera principale da 108 megapixel, memoria interna da 128 GB e non solo, ecco i dettagli.

Motorola Moto G72 in offerta nel nuovo taglio 8/128 GB

Motorola Moto G72 è uno smartphone Android di fascia media dalle specifiche equilibrate, con un prezzo di listino iniziale forse un po’ altino per competere al meglio nell’agguerrita fascia media del mercato. A bordo troviamo specifiche interessanti, capeggiate da un display pOLED da 6,55 pollici a risoluzione Full-HD+ con refresh rate fino a 120 Hz e lettore d’impronte integrato, e dal SoC MediaTek Helio G99 affiancato da RAM LPDDR4X e memorie UFS 2.1 (espandibili con microSD). All’inizio è stato proposto nella sola versione 6-128 GB, ma da qualche settimana è disponibile nella più intrigante variante da 8-128 GB, che può garantire prestazioni e fluidità migliori.

Niente 5G purtroppo, ma troviamo comunque 4G dual SIM, Wi-Fi dual band, Bluetooth 5.1, NFC, GPS, porta USB Type-C 2.0 e porta per il jack audio da 3,5 mm (sempre più una rarità). Il comparto fotografico di Moto G72 include una fotocamera anteriore da 16 MP e una tripla fotocamera posteriore con sensore principale da 108 MP (con Pixel Binning), ultra-grandangolare da 8 MP e Macro Vision da 2 MP. Non mancano certificazione IP52 e altoparlanti stereo con Dolby Atmos. La batteria è uno dei punti di forza: a bordo prendono posto 5000 mAh, compatibili con la ricarica rapida cablata TurboPower da 30 W.

Motorola Moto G72 ha debuttato in autunno nella versione 6-128 GB a 319,90 euro, ma da qualche settimana è stata lanciata la versione 8-128 GB a 249 euro. Su Amazon potete acquistare quest’ultima in offerta a 199,99 euro nella colorazione Meteorite Black, con cover inclusa: se siete interessati non dovete fare altro che seguire il link qui in basso. In caso di dubbi, potete fare riferimento alla nostra recensione.

Acquista Motorola Moto G72 8-128 GB in offerta a 199,99€

