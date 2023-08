Samsung Galaxy S24 Ultra potrebbe deludere i fan per quanto riguarda la dimensione utile dello schermo. Secondo una recente indiscrezione la prossima ammiraglia di Samsung sfoggerebbe delle cornici attorno al display alquanto spesse.

Il noto informatore Ice Universe ha da poco pubblicato su X che la cornice dell’S24 Ultra avrebbe stabilito un nuovo record con uno spessore di 3,42 mm.

Samsung Galaxy S24 Ultra con cornici da medio gamma?

Il leaker riporta che lo spessore delle cornici sinistra e destra sarebbe di 3,42 mm, mentre le cornici superiore e inferiore avrebbero un’altezza di 3,0 mm, quindi misure simile a quelle di Samsung Galaxy A54.

L’informatore ha riferito che il rapporto schermo-corpo di Samsung Galaxy S24 Ultra sarebbe dell’88%, il più basso su uno smartphone di punta del colosso sudcoreano dal 2019, quando venne lanciato Samsung Galaxy S10.

Un fatto del genere sembra assurdo, in quanto le cornici spesse sono spesso una caratteristica comune negli smartphone economici, tant’è che il prossimo iPhone dovrebbe sfoggiare cornici spesse appena 1,55 mm secondo le voci di corridoio.

Il leaker ritiene che Samsung Galaxy S23 potrebbe essere l’ultimo smartphone dell’azienda ad adottare un display curvo, tuttavia lui stesso non è convinto che i dati in suo possesso siano corretti al 100% per quanto riguarda le misure delle cornici di Samsung Galaxy S24 Ultra.

In ogni caso mancano ancora molti mesi prima che il prossimo flagship di Samsung venga rilasciato, quindi non sembra il caso di preoccuparsi per ora.

Il display di Samsung Galaxy S24 Ultra potrebbe essere straordinariamente luminoso

Secondo un informatore di nome itnyang Samsung Galaxy S24 Ultra adotterebbe un display capace di raggiungere una luminosità di picco fino a 2.200 nit. Tuttavia il noto leaker IceUniverse afferma che il livello di luminosità sarebbe addirittura superiore a 2.200 nit.

Itnyang ha affermato che Samsung starebbe testando prototipi di Galaxy S24 Ultra con display che possono raggiungere 2.500 nit e persino 2.800 nit, tuttavia l’azienda potrebbe non adottare definitivamente livelli di luminosità così elevati per diversi motivi, uno dei quali potrebbe essere il consumo energetico.

In copertina: Samsung Galaxy S23 Ultra

