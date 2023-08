Xiaomi 13T Pro dovrebbe essere presentato insieme al fratello minore Xiaomi 13T nel giro di qualche settimana (i rumor puntano sull’inizio di settembre), e già nei giorni scorsi abbiamo avuto modo di scoprire i render del primo con le due colorazioni previste. Quest’oggi possiamo fare di meglio e mostrarvi le prime foto reali di Xiaomi 13T Pro, che arrivano direttamente dalle certificazioni della NCC. In più spuntano foto che ritrarrebbero Xiaomi 13T, che sembra molto simile al fratello.

Xiaomi 13T e 13T Pro si mostrano in foto reali

Le immagini qui in basso mostrano un design in linea con i render dei giorni scorsi: Xiaomi 13T Pro avrà un aspetto che ricorda quello di Xiaomi 13 Pro, seppur con qualche differenza. In base a quanto possiamo vedere, lo smartphone offre un ampio e vistoso modulo fotografico firmato Leica con obiettivi sporgenti e una griglia per lo speaker nella parte inferiore affiancata dalla porta USB Type-C e dal carrellino per le SIM. La versione nera è lucida e dovrebbe avere una back cover in vetro, mentre quella blu dovrebbe essere in pelle. Lo schermo è spento, dunque non possiamo apprezzare il lavoro fatto con l’ottimizzazione degli spazi frontali, ma si intravede un foro centrale per la fotocamera.

La certificazione della NCC ci fornisce anche indicazioni sulle specifiche tecniche dello smartphone: i documenti parlano infatti di versioni da 12-256 GB, 12-512 GB e da addirittura 16 GB di RAM e 1 TB di memoria interna, con connettività 5G, Bluetooth, Wi-Fi 802.11 b/g/n/ax/be, NFC e GPS/GLONASS/Galileo. Precedenti indiscrezioni sostengono che Xiaomi 13T Pro sia una sorta di rebrand di Redmi K60 Ultra: di conseguenza dovremmo aspettarci uno smartphone con display OLED da 6,67 pollici a risoluzione 2712 x 1220 con refresh rate fino a 144 Hz e SoC MediaTek Dimensity 9200+.

Potrebbe invece cambiare rispetto al Redmi il comparto fotografico: al momento si punta su una tripla fotocamera posteriore con sensore principale da 50 MP, ultra-grandangolare da 13 MP e tele da 50 MP. A completare la scheda tecnica dovrebbero esserci una fotocamera anteriore da 20 MP, la certificazione IP68 contro acqua e polvere e una batteria da 5000 mAh con ricarica rapida da 120 W (cablata).

Le immagini qui sotto dovrebbero invece ritrarre il fratello minore Xiaomi 13T. Le foto arrivano da lontano (la fonte è iraniana) e mostrano uno smartphone simile a quello visto qui sopra, con modulo fotografico sporgente, bordi contenuti e doppia colorazione (Black e Mint?), e persino la sua confezione di vendita.

Per scoprire tutti i dettagli ufficiali su Xiaomi 13T e Xiaomi 13T Pro dovremo attendere ancora qualche giorno: inizio settembre potrebbe essere il periodo giusto, perlomeno per la presentazione cinese.

