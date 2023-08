Giusto ieri abbiamo avuto una sorta di conferma del fatto che il prossimo Xiaomi 13T Pro altro non sarà se non un rebranding di Redmi K60 Ultra, con qualche modifica al comparto fotografico; lo smartphone è inoltre stato recentemente certificato dall’apposito ente FCC, grazie al quale abbiamo reperito qualche informazione in più.

Ciò che mancava al momento era qualche dettaglio riguardo il design del dispositivo ma ora, grazie ai colleghi di mysmartprice, possiamo dare uno sguardo ai primi render trapelati del prossimo Xiaomi 13T Pro.

Xiaomi 13T Pro avrà lo stesso design di Redmi K60 Ultra

I colleghi sopra citati hanno condiviso una serie di render raffiguranti il futuro Xiaomi 13T Pro, permettendoci per la prima volta di farci un’idea un po’ più precisa di quello che sarà l’aspetto del dispositivo.

Grazie alle immagini che potete vedere nella galleria poco sotto (sono solo alcune di quelle condivise, potete prendere visione delle restanti seguendo il link in fonte), possiamo notare come lo smartphone dovrebbe essere disponibile in due varianti di colore, nero e blu (quest’ultima colorazione sembra avere una back cover realizzata in pelle).

I pulsanti per l’accensione e per la regolazione del volume dovrebbero trovarsi sul lato destro del dispositivo, mentre nella parte inferiore il telefono dovrebbe presentare una griglia contenente l’altoparlante, una porta USB di tipo C e uno slot per schede SIM; anteriormente la fotocamera selfie dovrebbe trovare posto in un apposito foro in posizione centrale, mentre possiamo al contempo notare come il comparto fotografico principale sia marchiato Leica, segno del prosieguo della collaborazione fra le due aziende.

Nulla di nuovo al momento per quel che concerne le presunte specifiche tecniche del dispositivo, secondo quanto trapelato finora Xiaomi 13T Pro dovrebbe presentarsi con un display CrystalRes AMOLED da 6,67 pollici con risoluzione 1,5 K e frequenza di aggiornamento di 144 Hz, il cuore dello smartphone dovrebbe essere il SoC MediaTek Dimensity 9200+, accompagnato da RAM LPDDR5X e memorie interne UFS 4.0 (dovrebbero essere disponibili tre o quattro configurazioni).

Il comparto fotografico dovrebbe essere composto da un sensore principale Sony IMX 707 da 50 MP, un teleobiettivo OmniVision OV50D da 50 MP e un obiettivo ultra grandangolare Omnivision OV13B da 13 MP; anteriormente invece ci sarebbe la stessa fotocamera selfie utilizzata per Redmi K60 Ultra con un sensore Sony IMX 596 da 20 MP. Per quanto riguarda la batteria Xiaomi 13T Pro dovrebbe essere equipaggiato con un modulo da 5.000 mAh con supporto per la ricarica rapida cablata da 120 W.

Secondo precedenti indiscrezioni lo smartphone dovrebbe essere presentato ufficialmente il 1° settembre, non ci resta dunque che pazientare ancora un paio di settimane.

In copertina Xiaomi 13 Ultra

