Il team di sviluppo di WhatsApp continua incessantemente a lavorare per rendere più completa, coerente ed efficiente quella che è, ancora oggi, l’app di messaggistica istantanea più popolare al mondo.

Dopo avere avviato il rilascio della possibilità di inviare foto in alta qualità sia su Android che su iOS, nelle ultime ore è stato avviato il rilascio di una piccola novità. Nella versione beta dell’app, invece, emergono i lavori in corso per l’introduzione di nuovi strumenti di formattazione dei messaggi di testo. Scopriamo tutti i dettagli.

WhatsApp: la modifica delle didascalie delle foto è in rollout per tutti

A distanza di qualche tempo dall’introduzione della possibilità di modificare i messaggi di testo inviati, entro un massimo di 15 minuti dall’invio, il team di sviluppo di WhatsApp ha recentemente avviato il rilascio della possibilità di modificare anche le didascalie che accompagnano i file multimediali (immagini, video, GIF e documenti) condivisi all’interno di una chat.

Si tratta a tutti gli effetti di un’estensione della possibilità di modificare un messaggio di testi e, appunto per ciò, anche la didascalia di un file multimediale potrà essere modificata dal solo dispositivo/utente che ha inviato il file ed entro 15 minuti dall’invio dello stesso.

Come modificare la didascalia di una foto su WhatsApp

Nel caso in cui abbiate già ricevuto la funzionalità, che come anticipato è in rollout lato server (basta avere l’ultima versione stabile di WhatsApp), procedere con la modifica della didascalia di una foto sarà piuttosto semplice.

In modo del tutto analogo alla modifica di un messaggio di testo, basterà selezionare il messaggio contenente immagine e didascalia, effettuare un tap sui pallini in alto a destra, selezionare “Modifica”, modificare il messaggio dalla barra di testo e inviarlo.

A questo punto, la didascalia verrà sostituita e apparirà la classica dicitura “Modificato”. Il procedimento è visibile nelle immagini della galleria sottostante.

Avvistati in beta nuovi strumenti per la formattazione del testo

Da anni, ormai, su WhatsApp vi è la possibilità di formattare un messaggio di testo tramite scrittura in corsivo, grassetto, barrato e monospaziato. Dalla più recente versione di WhatsApp Desktop Beta, la versione in anteprima del client per PC, emerge che il team di sviluppo sta lavorando per ampliare il parco di strumenti di formattazione da mettere a disposizione dell’utente, aggiungendone di nuovi in un prossimo futuro.

Dalla seguente immagine è possibile apprezzare un messaggio di testo inviato sfruttando le nuove possibilità: “Code Block” (pensata per rendere più chiara e leggibile la condivisione di codice, molto utile per sviluppatori di software e programmatori), “Quote Block” (un blocco citazione che aiuterà gli utenti a fare riferimento a messaggi o risposte specifici, o porzioni di essi, in una chat, ponendosi come strumento differente da quello esistente) e gli elenchi (possibilità di inserire elenchi puntati all’interno di un messaggio di testo).

Quando arriverà questa funzionalità

La nuova suite di formattazione del testo è, come detto, attualmente in fase di svilupo e verrà rilasciata in futuro tramite un aggiornamento di WhatsApp Desktop (prima ai beta tester e poi in forma stabile).

I medesimi strumenti di formattazione dovrebbero anche arrivare sui client Android e iOS dell’app: in generale non abbiamo delle tempistiche precise affinché i beta tester possano ricevere tale funzionalità ma, già nelle prossime settimane, potrebbero emergere novità sull’argomento dalle versioni in anteprima di WhatsApp Beta per smartphone.

