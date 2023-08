Dopo un paio di mesi di beta testing, WhatsApp estende ufficialmente una nuova funzionalità a tutti gli utenti che installano la più recente versione dell’app per Android e iOS.

Stiamo parlando della possibilità di inviare foto in “HD”, una delle tante novità che negli ultimi mesi il team di sviluppo ha messo a punto e implementato per cercare di eguagliare il rivale di sempre Telegram.

Una funzionalità (a lungo in beta) sbarca su WhatsApp per tutti

Utenti Android o iOS che sia, non sembra fare differenza, c’è una buona notizia per tutti: come annunciato dallo stesso Mark Zuckerberg, CEO di Meta, su WhatsApp è in fase di rilascio una nuova funzionalità che consente agli utenti di inviare una foto in alta definizione direttamente dalla schermata di anteprima.

La funzionalità è disponibile per i beta tester già dall’inizio dello scorso giugno e ora arriva con la versione 2.23.16.76 dell’app per Android e con la versione 23.16.0 dell’app per iOS.

Come inviare foto in alta qualità su WhatsApp

Vediamo dunque come è possibile inviare foto in HD su WhatsApp. Nella galleria sottostante potete apprezzare la novità, che si manifesta sotto forma di icona rettangolare con all’interno scritto “HD” su Android e sotto forma di icona simile ma con l’aggiunta di un ingranaggio in basso a destra su iOS.

È sufficiente dunque entrare nella Chat a cui si vuole inviare la foto, cliccare la solita icona delle immagini e selezionare la foto (o le foto) che si vuole inviare.

Dopodichè, e qui la novità, effettuando un tap sull’icona HD in alto si aprirà un menu contestuale chiamato “Qualità foto” che introduce la funzionalità (“Le foto in HD sono più nitide. Le foto standard occupano meno spazio di archiviazione e sono più veloci da inviare.”) e consente di scegliere tra “Qualità standard” e “Qualità HD”.

Non vi resta che fare la selezione più opportuna al caso (molto utile quando si inviano foto con testo o dettagli piccoli o che magari si vogliono conservare o stampare in alta qualità) e inviare.

Come aggiornare l’app per ottenere la funzionalità

Per scaricare o aggiornare l’app di WhatsApp su smartphone Android, sarà sufficiente raggiungere la pagina dedicata sul Google Play Store (tramite il badge sottostante) ed effettuare un tap su “Installa” o, nel caso in cui l’abbiate già installata, “Aggiorna”.

Qualora siate invece utenti in possesso di un iPhone, potrete procedere con l’aggiornamento dell’app tramite l’App Store di Apple, con la pagina dell’app che è raggiungibile tramite questo link.

Non è da escludere, infine, che anche nel caso in cui non eseguiate l’ultima versione stabile di WhatsApp possiate ritrovarvi la funzionalità: essa, infatti, potrebbe dipendere da un’attivazione lato server.

