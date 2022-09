Come creare e scrivere testo colorato, corsivo, barrato e grassetto nei messaggi di WhatsApp – Torniamo a occuparci di WhatsApp, l’app di messaggistica più popolare in assoluto, ma stavolta non vogliamo parlare delle novità che vengono o verranno introdotte ufficialmente dal team di sviluppo della piattaforma, che peraltro continua a lavorare alacremente per arricchire ed ottimizzare ulteriormente l’app.

In questo articolo, infatti, parleremo delle possibilità di personalizzazione dei messaggi di testo che possiamo inviare all’interno delle chat, sia personali che di gruppo: sebbene la stessa app di WhatsApp consenta di modificare lo stile del testo, esistono alcuni trucchi per potere modificare il colore o il font del testo che potrebbero fare gola agli amanti delle personalizzazioni.

Come personalizzare il carattere nei messaggi di testo WhatsApp

WhatsApp è un’app di messaggistica sempre più completa, capace di offrire agli utenti la possibilità di inviare immagini, documenti e file vari, emoji, adesivi e GIF, oltre ai classici messaggi di testo. È proprio sui messaggi di testo, nello specifico sulla loro personalizzazione, che ci vogliamo concentrare.

Già da un po’ di tempo, WhatsApp offre alcune possibilità di personalizzazione dei messaggi testo, intrinseche dell’app, che consentono di inviare messaggi con un’enfasi diversa rispetto a quella creata dall’invio dei “normali” messaggi di testo. Questi trucchetti di cui parleremo a breve possono essere applicati a tutto il messaggio o solo ad una parte di esso ed è anche possibile utilizzarne più di uno, sia su pezzi diversi del messaggio che sullo stesso pezzo (o su tutto il messaggio).

Come inviare messaggi con testo in grassetto

La prima possibilità messa a disposizione di WhatsApp è quella che consente di formattare il testo di un messaggio in grassetto, prima di inviarlo ad un contatto (chat personale) o all’interno di una chat di gruppo.

Per fare ciò, e ottenere un risultato simile a quello mostrato nella precedente immagine, sarà sufficiente seguire questi semplici passaggi:

Aprite WhatsApp ed entrate all’interno della chat in cui volete inviare il messaggio. Digitate normalmente il messaggio di testo che si vuole inviare. Selezionate la parte del messaggio che volete evidenziare in grassetto: nel menu contestuale che si apre immediatamente sopra al testo selezionato, selezionate la voce “Grassetto”; il testo selezionato, nel campo di scrittura, sarà ora racchiuso tra due asterischi (*testo*). Alternativamente, potete voi stessi racchiudere la parte che vi interessa evidenziare tra due asterischi: otterrete il medesimo risultato. Premete invio per inviare il messaggio.

Nello specifico, nel campo di testo ho digitato: Un elicottero è soltanto un *ventilatore che vola*. Il procedimento può essere ripetuto su svariate parti del messaggio di testo o direttamente su tutto il testo del messaggio che volete inviare.

Come inviare messaggi con testo in corsivo

Andando avanti, WhatsApp offre la possibilità di formattare il testo di un messaggio in corsivo, prima di inviarlo.

Per fare ciò, e ottenere un risultato simile a quello mostrato nella precedente immagine, sarà sufficiente seguire questi semplici passaggi:

Aprite WhatsApp ed entrate all’interno della chat in cui volete inviare il messaggio. Digitate normalmente il messaggio di testo che si vuole inviare. Selezionate la parte del messaggio che volete evidenziare in grassetto: nel menu contestuale che si apre immediatamente sopra al testo selezionato, selezionate la voce “Corsivo” (se non è visibile a colpo d’occhio per ragioni di spazio, sarà disponibile nel sottomenu raggiungibile cliccando sui tre pallini); il testo selezionato, nel campo di scrittura, sarà ora racchiuso tra due trattini bassi (_testo_). Alternativamente, potete voi stessi racchiudere la parte che vi interessa evidenziare tra due trattini bassi per ottenere il medesimo risultato. Premete invio per inviare il messaggio.

Nello specifico, nel campo di testo ho digitato: Un elicottero è soltanto un _ventilatore che vola_. Il procedimento può essere ripetuto su svariate parti del messaggio di testo o direttamente su tutto il testo del messaggio che volete inviare.

Come inviare messaggi con testo barrato

La terza possibilità offerta direttamente da WhatsApp è quella di barrare una parte del testo di un messaggio (o tutto il testo), prima che lo inviate.

Per fare ciò, e ottenere un risultato simile a quello mostrato nella precedente immagine, sarà sufficiente seguire questi semplici passaggi:

Aprite WhatsApp ed entrate all’interno della chat in cui volete inviare il messaggio. Digitate normalmente il messaggio di testo che si vuole inviare. Selezionate la parte del messaggio che volete evidenziare in grassetto: nel menu contestuale che si apre immediatamente sopra al testo selezionato, selezionate la voce “Barrato” (molto probabilmente questa non è visibile a colpo d’occhio per ragioni di spazio ma sarà disponibile nel sottomenu raggiungibile cliccando sui tre pallini); il testo selezionato, nel campo di scrittura, sarà ora racchiuso tra due tilde (~ testo ~). Alternativamente, potete voi stessi racchiudere la parte che vi interessa evidenziare tra due tilde: otterrete il medesimo risultato. Premete invio per inviare il messaggio.

Nello specifico, nel campo di testo ho digitato: Un elicottero è soltanto un ~ventilatore che vola~. Il procedimento può essere ripetuto su svariate parti del messaggio di testo o direttamente su tutto il testo del messaggio che volete inviare.

Come inviare messaggi con testo “Monospaced”

La quarta e ultima possibilità offerta direttamente da WhatsApp è quella di formattare una parte del testo di un messaggio (o tutto il testo), prima che lo inviate, per renderlo in uno stile simile a quello prodotto dalle macchine da scrivere (Monospaced o, in italiano, monospaziato).

Per fare ciò, e ottenere un risultato simile a quello mostrato nella precedente immagine, sarà sufficiente seguire questi semplici passaggi:

Aprite WhatsApp ed entrate all’interno della chat in cui volete inviare il messaggio. Digitate normalmente il messaggio di testo che si vuole inviare. Selezionate la parte del messaggio che volete evidenziare in grassetto: nel menu contestuale che si apre immediatamente sopra al testo selezionato, selezionate la voce “Monospaziato” (questa non è visibile a colpo d’occhio per ragioni di spazio ma sarà disponibile nel sottomenu raggiungibile cliccando sui tre pallini); il testo selezionato, nel campo di scrittura, sarà ora racchiuso tra due gruppi di tre accenti gravi (“`testo“`). Alternativamente, potete voi stessi racchiudere la parte che vi interessa evidenziare tra due gruppi di tre accenti gravi: otterrete il medesimo risultato. Premete invio per inviare il messaggio.

Nello specifico, nel campo di testo ho digitato: Un elicottero è soltanto un “`ventilatore che vola“`. Anche in quest’ultimo caso, il procedimento può essere ripetuto su svariate parti del messaggio di testo o direttamente su tutto il testo del messaggio che volete inviare.

Come inviare messaggi di testo combinando più formattazioni su WhatsApp

Oltre ad evidenziare il testo di un messaggio con uno solo tipo di formattazione, è possibile combinare tra di loro testo in grassetto, in corsivo e barrato. Non è attualmente possibile, invece, creare combinazioni che includano il testo monospaziato.

Per ottenere risultati come quelli messi in mostra, a titolo di esempio, nella precedente immagine, sarà sufficiente ripetere le procedure illustrate in precedenza sullo stesso pezzo del messaggio (o su tutto il messaggio), cambiando ogni volta la tipologia di formattazione scelta.

Altre possibilità di personalizzazione dei messaggi WhatsApp con app di terze parti

Esaurite le possibilità offerte direttamente dall’app di WhatsApp, qualora abbiate voglia di personalizzare in maniera più profonda i vostri messaggi di testo, esistono app di terze parti che possono fare al caso vostro.

Una di queste app per la personalizzazione dei messaggi di testo è che Stylish Text for WhatsApp, un’app che vi consentirà di modificare il font ed il colore dei messaggi di testo.

Voglia di messaggi di testo colorati? Ecco Stylish Text for WhatsApp

Per potere sfruttare la possibilità di inviare messaggi con testo colorato o con un font diverso da quello di sistema, potete rivolgervi all’app Stylish Text for WhatsApp dello sviluppatore PixlerSam, disponibile al download attraverso il Google Play Store: la pagina dell’app è raggiungibile effettuando un tap sul badge sottostante.

Dopo avere installato l’app, basterà aprirla, digitare il testo e scegliere il font e il colore che preferiate: a questo punto, Stylish Text vi chiederà di condividere il testo su WhatsApp.

Altre app per personalizzare i messaggi di testo

Altre app che consentono di personalizzare in maniera profonda i messaggi di testo di WhatsApp, con font o colori diversi da quelli standard del vostro smartphone, sono BlueWords o Fancy Text: entrambe sono reperibili attraverso il Play Store di Google e forniscono stili di carattere speciali supportati sia su iOS che su Android, permettendovi di inviare messaggi personalizzati a tutti i vostri contatti senza la necessità che essi debbano eseguire ulteriori app se non la semplice app ufficiale di WhatsApp.

Va comunque sottolineato che, trattandosi di app di terze parti, spesso e volentieri si tratta di soluzioni piene di annunci pubblicitari che, a volte, precludono un utilizzo anche normale dell’app (che, con un po’ di pazienza, fa comunque ciò che promette).

Come scaricare o aggiornare WhatsApp

Qualora non abbiate ancora l’app ma siate desiderosi di provarla, o qualora non vogliae rischiare di perdervi le ultime funzionalità rilasciate ufficialmente dal team di WhatsApp, vi invitiamo a verificare di avere installato l’ultima versione dell’app disponibile direttamente dal Google Play Store, cliccando sul badge sottostante.

Se foste invece desiderosi di provare le novità in anteprima proposte da WhatsApp Beta per Android, potete procedere iscrivendovi al Programma Beta (potrete trovare la pagina dedicata al programma seguendo questo link). Se il Programma Beta fosse momentaneamente al completo, potrete procedere con l’installazione manuale dei relativi file APK, scaricabili dal portale APK Mirror (la cui pagina dedicata è raggiungibile seguendo questo link).

