Nella continua battaglia per la supremazia nel settore degli smartphone, i produttori stanno sperimentando sempre più strategie creative per attirare nuovi utenti e convincere gli attuali utilizzatori di smartphone Apple a passare ai propri prodotti. Samsung ha recentemente adottato un approccio innovativo per attirare gli utenti della mela morsicata: si tratta di Try Galaxy, una nuova applicazione che permette agli utenti iOS di simulare l’esperienza dell’interfaccia One UI 5.1 del Galaxy S23, direttamente sui propri iPhone.

Samsung rende disponibile l’app Try Galaxy anche in Italia

Gli utenti Apple hanno ora la possibilità di sperimentare l’ecosistema Samsung senza dover rinunciare al proprio iPhone. Attraverso un semplice processo di download, gli utenti Apple possono scaricare l’applicazione Try Galaxy direttamente sul proprio dispositivo, utilizzando un codice QR (che trovate anche nell’immagine presente qui sotto e in copertina) o visitando il sito dedicato (potete raggiungerlo a questo indirizzo).

Una volta installata, l’app offre una serie di video tutorial che guidano gli utenti nel mondo Samsung, consentendo loro di esplorare e familiarizzare con la schermata iniziale, le icone delle applicazioni principali, i widget e i menu di navigazione di un autentico smartphone Galaxy.

L’obiettivo di questa applicazione è del tutto chiaro: consentire agli utenti Apple di trasformare l’interfaccia del proprio iPhone in quella di Samsung Galaxy S23, l’ultimo modello di punta della serie Galaxy S. Grazie a questa simulazione gli utenti possono sperimentare alcune delle funzionalità esclusive offerte da Samsung, senza dover effettivamente sostituire il proprio dispositivo. Questa iniziativa mira a offrire un’anteprima dell’esperienza Samsung, allo scopo di catturare l’attenzione degli utenti Apple e offrire loro un’opzione aggiuntiva da considerare quando si tratta di scegliere un nuovo smartphone.

L’app Try Galaxy permette di provare Galaxy S23 a tutto tondo

L’applicazione Try Galaxy va oltre la semplice simulazione dell’interfaccia Samsung ed è in grado di offrire un vero e proprio viaggio virtuale attraverso le avanzate e esclusive funzionalità di Samsung Galaxy S23. L’esperienza permette agli utenti di scoprire e sperimentare le caratteristiche distintive di questo smartphone di fascia alta.

Tra queste, spicca la straordinaria funzione Nightography, che consente di catturare immagini di notte di alta qualità, nonostante le scarse condizioni di illuminazione che mettono a dura prova la maggior parte degli smartphone. Gli utenti avranno così la possibilità di sperimentare le potenzialità di questa funzione e ammirare i risultati sorprendenti che può offrire.

Oltre alle potenti capacità fotografiche, Try Galaxy offre anche strumenti di editing in-app che consentono di migliorare ulteriormente le immagini. Ad esempio, la funzione ‘Rimasterizza immagine’ automaticamente arricchisce i dettagli delle foto, mentre la funzione ‘Gomma oggetto’ permette di eliminare in modo semplice oggetti indesiderati dagli scatti.

L’applicazione non si limita alla fotografia, ma offre anche l’opportunità di esplorare l’ampio ventaglio di funzioni di Samsung Health, in grado di monitorare vari parametri e attività legate alla salute, offrendo agli utenti una visione dettagliata del loro benessere e della loro forma fisica.

Non solo fotografia e salute, ma anche gaming. Grazie a video dimostrativi inclusi nell’esperienza ‘Try Galaxy’ è possibile esplorare l’esperienza di gioco offerta da Galaxy S23, che, come abbiamo evidenziato nella nostra recensione completa, rappresenta un notevole balzo in avanti in termini di prestazioni rispetto al modello dello scorso anno, reso possibile, tra l’altro, anche dall’adozione di una versione personalizzata dello Snapdragon 8 Gen 2 di Qualcomm.

L’ultima funzionalità offerta dall’applicazione è la possibilità di sperimentare i temi personalizzati del mondo Galaxy e simulare tutte le personalizzazioni dell’interfaccia possibili con l’ultima versione dell’interfaccia proprietaria One UI 5.1. Offrendo un’ampia gamma di temi e opzioni di personalizzazione, Samsung consente agli utenti Apple di esplorare le molteplici possibilità di modifica dell’interfaccia, che da sempre è stato un punto di forza del mondo Galaxy e, più in generale, del sistema operativo Android (mentre iOS ha da sempre mostrato limitazioni in questo ambito).

In un mercato altamente competitivo come quello degli smartphone, l’innovativa mossa di Samsung di rendere disponibile un’esperienza di prova di Galaxy S23 per gli utenti iPhone rappresenta un interessante cambio di paradigma. Sarà interessante osservare come gli utenti Apple risponderanno a questa iniziativa e se quest’ultima porterà un incremento delle vendite per il gigante sudcoreano nel corso dei prossimi mesi. Ad oggi, una cosa è certa: con questa mossa Samsung è pronta a fare il passo successivo nella competizione per la supremazia nel settore degli smartphone.

