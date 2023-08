Negli ultimi anni abbiamo assistito ad una sempre maggior diffusione degli smartphone Pixel, i dispositivi sviluppati e prodotti da Google registrano infatti ottime vendite, soprattutto in alcuni mercati.

Molti utenti si sono dunque avvicinati all’esperienza Android stock offerta dagli smartphone in questione e, magari provenendo da dispositivi di altri brand, potrebbero essersi a volte trovati leggermente spaesati.

Per andare incontro a questi utenti, ma anche a tutti quelli che magari stanno prendendo in considerazione l’acquisto di uno smartphone Pixel per la prima volta, o anche a coloro che già sono avvezzi ai dispositivi made by Google e vogliono solo rinfrescarsi un po’ la memoria, il colosso di Mountain View ha lanciato un nuovo sito web: il Simulatore di Pixel.

Il Simulatore di Pixel offre una serie di guide interattive sugli smartphone dell’azienda

Nelle ultime ore Google ha messo a disposizione degli utenti un nuovo strumento, raggiungibile attraverso questo link, che permette di utilizzare il nuovo Simulatore di Pixel. Si tratta in buona sostanza di un sito web che racchiude al suo interno una serie di guide interattive su alcuni dei più recenti smartphone Pixel prodotti dall’azienda.

Nella versione italiana del sito sono disponibili Google Pixel 7a, Pixel 7 Pro, Pixel 6a, Pixel 6 Pro e Pixel 5, scegliendo un dispositivo si avrà accesso ad un’apposita schermata che vanta sul lato sinistro una comoda barra di navigazione che permette di avere accesso ai seguenti argomenti:

Passa ad un dispositivo Pixel -> contenente informazioni utili per gli utenti che vogliono passare ad uno smartphone Google, ovvero le procedure per copiare i dati durante l’installazione sia provenendo da Android che da iPhone

-> contenente informazioni utili per gli utenti che vogliono passare ad uno smartphone Google, ovvero le procedure per copiare i dati durante l’installazione sia provenendo da Android che da iPhone Per iniziare -> qui sono raccolte le procedure utili per iniziare a configurare uno smartphone Pixel, partendo dai dettagli relativi all’hardware, alla procedura per inserire la SIM, fino alla configurazione dello sblocco con il volto e con l’impronta digitale

-> qui sono raccolte le procedure utili per iniziare a configurare uno smartphone Pixel, partendo dai dettagli relativi all’hardware, alla procedura per inserire la SIM, fino alla configurazione dello sblocco con il volto e con l’impronta digitale Esplora il tuo Pixel -> si tratta di una panoramica di alcune funzioni degli smartphone del colosso, sono presenti guide interattive per l’utilizzo della Fotocamera, della funzione Gomma magica, istruzioni per effettuare uno screenshot e su come configurare Pixel Stand

-> si tratta di una panoramica di alcune funzioni degli smartphone del colosso, sono presenti guide interattive per l’utilizzo della Fotocamera, della funzione Gomma magica, istruzioni per effettuare uno screenshot e su come configurare Pixel Stand Impostazioni -> qui Google offre utili consigli per imparare a modificare rapidamente le impostazioni più comuni, gestire le notifiche e collegare lo smartphone ad un dispositivo Bluetooth

Insomma Google ha deciso di mettere a disposizione degli utenti un utile strumento in grado di dettagliare a 360 gradi gli smartphone Pixel, strumento che potrebbe ulteriormente avvicinare alcuni utenti all’utilizzo dei dispositivi proposti dall’azienda.

