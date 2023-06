L’applicazione di Google Meteo è in procinto di ricevere un nuovo layout in stile Material You, e grazie ad un utente che è riuscito a sbloccare la nuova interfaccia sul suo smartphone possiamo farci un’idea di come apparirà su dispositivi diversi dai tablet.

Il giornalista Mishaal Rahman ha postato su Twitter un video che mostra Google Meteo in azione sul suo smartphone Pixel. Il nuovo aggiornamento, che si è già mostrato in azione su Google Pixel Tablet, non è ancora disponibile sugli smartphone e l’utente in questione è riuscito ad ottenerlo modificando qualche impostazione del suo Pixel per far credere all’applicazione di stare girando su un tablet.

Ecco come sarà l’app di Google Meteo sugli smartphone Pixel

Riprendendo la medesima interfaccia già vista su Pixel Tablet, il nuovo Google Meteo abbandona il layout a tre schede disponibile al momento, mostrando invece le previsioni nelle prossime ore della giornata e quelle dei prossimi 10 giorni in un’unica schermata. In questo modo Froggy, la rana mascotte che al momento occupa l’intero schermo quando si apre l’applicazione, viene relegato nella parte alta della schermata, guadagnando più spazio per informazioni importanti.

The new Google Weather looks amazing on phones! (Video credits: @Google_nws) pic.twitter.com/261W7Mm0rr — Mishaal Rahman (@MishaalRahman) June 21, 2023

Scorrendo in basso nella schermata è possibile visualizzare altre informazioni meteo, come la velocità attuale del vento, l’indice UV, i livelli di umidità e anche gli orari di alba e tramonto, oltre a dettagli precisi sulle precipitazioni previste nelle prossime ore. Spostandosi invece nella sezione dedicata alle previsioni nei successivi 10 giorni, è possibile visualizzare informazioni sulle temperature minime e massime previste, così come le previsioni orarie, velocità del vento e livelli medi di umidità.

Le informazioni contenute all’interno dell’applicazione risultano così molto più complete e dettagliate rispetto al passato, e sono corredate da icone completamente ridisegnate e animazioni più fluide. Il look generale dell’applicazione ne risulta di conseguenza più moderno e professionale, abbandonando i toni cartoon che hanno da sempre caratterizzato Google Meteo.

La nuova versione di Google Meteo non è ancora disponibile per smartphone e non ci è ancora dato sapere quando Google provvederà al rilascio, né se sarà una esclusiva degli smartphone Pixel o arriverà su tutti i dispositivi come parte dell’app Google.