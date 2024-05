Dopo diversi anni dall’immissione in commercio, Google Pixel ha finalmente raggiunto un clamoroso successo di vendite in tutto il mondo, grazie in particolare ai modelli Google Pixel 7, Google Pixel 7 Pro e ai più recenti Google Pixel 8 e 8 Pro, con più di 10 milioni di unità distribuite nel 2023. Se questa rappresenta una buona notizia per la compagnia californiana, lo stesso non si può dire per Sony, che si troverà dunque un mercato estremamente ridotto per i suoi Sony Xperia negli anni a venire.

Sony è infatti attiva all’interno del mercato mobile Android ormai da tantissimo tempo proponendo diversi smartphone ogni anno, ma da qualche anno a questa parte le vendite in tutto il mondo fanno tutt’altro che ben sperare.

Stando a quanto riportato dalle prime testimonianze di Bloomberg, infatti, Sony starebbe perdendo decisamente terreno rispetto a Google, anche per quanto riguarda il territorio giapponese. Le vendite mobile di Sony nel corso del 2023 sono infatti diminuite del 40%, e l’anno corrente non sembra per niente dissimile, secondo l’analista di IDC, Masafumi Inbe.

I numeri in questo caso sono a dir poco drammatici: si contano infatti appena 1 milione di unità vendute all’anno su una popolazione totale di ben 125 milioni di persone, che ha una media di 30 milioni di smartphone acquistati all’anno.

Il futuro di Sony

Uno dei punti più critici dei Sony Xperia è indubbiamente rappresentato dal suo formato 21:9, che poco si presta a gran parte dei contenuti mobile odierni, dai videogiochi ai video in streaming, oltre al consumo ingente e poco ottimizzato della batteria, che porta ad un’autonomia davvero scarsa.

Gran parte dell’attenzione al momento ricade inevitabilmente sui prossimi Xperia in uscita, rispettivamente Xperia 1 VI e Xperia 10 VI, che usciranno presumibilmente nel corso dei prossimi mesi e avranno dalla loro un comparto fotografico davvero promettente. Il momento della presentazione ufficiale è attualmente previsto per il prossimo 15 maggio, alle ore 9 italiane.

Non ci resta a questo punto che attendere ulteriori aggiornamenti in merito alla prossima serie di Xperia, confidando in una pronta risposta da parte di Sony, che siamo certi non tarderà ad arrivare nel corso delle prossime settimane o mesi a venire.