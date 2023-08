La scorsa settimana sono emerse le quattro nuove watch face che debutteranno con il prossimo, atteso, Google Pixel Watch 2, seconda iterazione dello smartwatch del colosso di Mountain View che dovrebbe arrivare entro la fine dell’anno e sul quale iniziano a intensificarsi i rumor.

Lo sviluppatore SOC Creations ha ricreato tre watch face ispirate a quelle dello smartwatch Made by Google, pubblicandole sul Google Play Store e mettendole a disposizione (a pagamento) di tutti coloro che volessero sfruttarle sul proprio smartwatch dotato di sistema operativo Wear OS.

Google Pixel Watch 2: uno sviluppatore ne ha ricreato le watch face

Lo scorso anno, Google ha fatto il proprio ingresso nel segmento degli smartwatch con il Google Pixel Watch, un dispositivo che non è mai arrivato ufficialmente in Italia e che, da subito, è apparso un po’ indietro, specie lato hardware, rispetto ad altri competitor che frequentano l’ambiente da più tempo.

Le speranze, ora, sono riposte tutte in Google Pixel Watch 2, atteso secondo smartwatch Made by Google che dovrebbe ottimizzare il predecessore sia per quanto concerne il materiale della cassa (che dall’acciaio passerà all’alluminio per alleggerire il dispositivo) che per quanto concerne il SoC (con una recente piattaforma Qualcomm che rimpiazzerà il vecchio Exynos).

Ciò che invece era già abbastanza maturo all’interno del progetto e, nel tempo, continua a progredire, è Wear OS, il sistema operativo che, grazie anche alla collaborazione con Samsung, è migliorato notevolmente negli ultimi tempi.

Con Google Pixel Watch 2 debutteranno quattro nuove watch face (forse come esclusiva, almeno in un primo momento) e, sebbene siamo ancora lontani da qualsivoglia ufficialità dello smartwatch, uno sviluppatore ha già ricreato tre watch face ispirate a quelle dello smartwatch del colosso di Mountain View, permettendo di installarle su qualsiasi smartwatch con Wear OS.

Watch face “Just Time” (Pixel Watch 2 Faces I)

La prima di queste watch face si chiama “Just Time” e si rifà alla variante Just Time della watch face Bold Digital del Google Pixel Watch 2:

4 complicazioni personalizzabili

12 opzioni di colore

Watch face “Analog Bold” (Pixel Watch 2 Faces II)

La prima di queste watch face si chiama “Analog Bold” e si rifà alla watch face Analog Bold del Google Pixel Watch 2:

4 complicazioni personalizzabili

Lancetta dei secondi opzionale

2 stili di cifre

12 opzioni di colore

Watch face “Radial” (Pixel Watch 2 Faces III)

La prima di queste watch face si chiama “Just Time” e si rifà alla variante Radial della watch face Bold Digital del Google Pixel Watch 2:

3 complicazioni personalizzabili

12 opzioni di colore

Come installarle su qualsiasi smartwatch Wear OS

Partiamo dicendo che queste tre watch face sono acquistabili attraverso il Google Play Store (le pagine delle app sono raggiungibili tramite i badge sottostanti) al prezzo di 0,89 euro cadauna.

Una volta che è stata acquistata e installata l’app sullo smartphone a cui è accoppiato il vostro smartwatch Wear OS, basterà seguire il semplice procedimento illustrato dallo sviluppatore:

Assicurati che l’orologio sia connesso al telefono tramite Bluetooth. Installa, scarica e apri l’app complementare. Vai al Play Store dell’orologio e digita il nome esatto dell’orologio (con l’ortografia e la spaziatura corrette) e apri l’elenco. Se il prezzo viene ancora visualizzato, attendi 2-5 minuti o riavvia il quadrante. Prova anche a installare il quadrante dell’orologio tramite l’app Galaxy Wearable (installala se non installata)> Quadranti dell’orologio> Scaricato e applicalo all’orologio. Puoi anche installare questo quadrante accedendo a Google Play Store nel browser Web su un PC o laptop. Assicurati di utilizzare lo stesso account da cui hai effettuato l’acquisto per evitare il doppio addebito. Se il PC/laptop non è disponibile, è possibile utilizzare il browser Web del telefono. Vai all’app Play Store, quindi al quadrante. Fai clic sui 3 punti nell’angolo in alto a destra, quindi su Condividi. Usa il browser disponibile, accedi all’account da cui hai effettuato l’acquisto e installalo lì.

Questo è tutto ciò che occorre per testare le inedite watch face che debutteranno sul Google Pixel Watch 2 sul vostro smartwatch Wear OS.

