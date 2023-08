Di tanto in tanto Vodafone aggiorna il portafoglio delle sue varie offerte e tra quelle al momento disponibili vi sono anche Vodafone Silver e Bronze Plus.

Si tratta di offerte all inclusive, pensate per chi desidera non avere pensieri e che possono essere sottoscritte con un canone mensile a partire da 7,99 euro.

Le attuali più interessanti offerte per passare a Vodafone

Iniziando da Vodafone Bronze Plus, mette a disposizione degli utenti chiamate senza limiti verso tutti i numeri nazionali, SMS senza limiti verso tutti i numeri nazionali e 70 Giga di traffico dati con copertura 4G al costo di 9,99 euro al mese (con addebito su credito residuo). In caso di scelta del metodo di pagamento Smart Pay, gli utenti potranno avere Giga senza limiti con copertura 5G (con velocità fino a 2 Gbps in download e fino a 200 Mbps in upload).

Questa offerta è disponibile in caso di portabilità per gli utenti che provengono da Iliad, Fastweb e gli operatori virtuali (ad eccezione di Kena, Very Mobile e ho. Mobile) e ha un costo di attivazione di 0,01 euro (a cui va aggiunta la somma di 10 euro per l’acquisto della SIM).

Passando a Vodafone Silver, le offerte disponibili sono due. La prima prevede un canone di 7,99 euro al mese (il primo mese solo 5 euro, il tutto con addebito su credito residuo) e mette e a disposizione degli utenti chiamate senza limiti verso tutti i numeri nazionali, un pacchetto di chiamate internazionali, SMS senza limiti verso tutti i numeri nazionali e 100 Giga di traffico dati con copertura 4G.

La seconda opzione prevede un canone di 9,99 euro al mese (il primo mese solo 4,90 euro, il tutto con addebito su credito residuo) e mette e a disposizione degli utenti chiamate senza limiti verso tutti i numeri nazionali, un pacchetto di chiamate internazionali, SMS senza limiti verso tutti i numeri nazionali e 150 Giga di traffico dati con copertura 4G.

Per entrambe le offerte Vodafone Silver, in caso di metodo di pagamento Smart Pay gli utenti potranno godere di ulteriori 50 Giga di traffico dati gratuitamente e la loro disponibilità è limitata ai nuovi clienti che richiedono la portabilità del proprio numero e provengono da Iliad, Fastweb, Lycamobile, Digi Mobil, 1Mobile, Optima Mobile, Daily Telecom e PosteMobile.

La versione da 7,99 euro al mese è disponibile anche per chi proviene da TIM, Tiscali, CoopVoce, Spusu, Digi Mobil, Kena, BT Enia Mobile, Bladna Mobile, WINDTRE, Very Mobile, Optima Mobile, Welcome Full e BT Italia al costo di 10,99 euro al mese.

Infine, chi attiva un nuovo numero può scegliere Vodafone Special Minuti 20 Giga, offerta che mette a disposizione degli utenti chiamate senza limiti verso tutti i numeri nazionali e 20 Giga di traffico dati con copertura in 4G a 5 euro per il primo mese e, a partire dal secondo, a 11,99 euro al mese.

Potete trovare tutte le offerte di Vodafone seguendo questo link.