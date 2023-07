Una volta esclusiva dei Pixel ma ora diffuso su diversi smartphone di vari brand, Google Discover è un servizio di Big G il cui scopo è quello di mostrare all’utente una serie di contenuti e notizie, teoricamente basati sull’interesse dell’utente stesso, sulle ricerche effettuate in precedenza e su specifici algoritmi, senza che si debba fare alcunché.

Il servizio in questione occupa il pannello a sinistra dell’interfaccia della homescreen di buona parte degli smartphone in circolazione, per tutti gli altri è comunque raggiungibile dall’app Google e può rappresentare uno strumento utile e comodo per rimanere aggiornati sulle ultime notizie e avvenimenti che ci interessano, se non fosse che a volte Discover si riempie di notizie con titoloni sensazionalistici e spam.

Se dunque foste tra quegli utenti infastiditi dal funzionamento di Google Discover, sappiate che non solo è possibile andare a operare una sorta di pulizia dei contenuti proposti, ma è anche possibile disattivare completamente il servizio; vediamo come.

Come modificare i contenuti proposti da Google Discover

Magari il vostro astio nei confronti dello strumento di Big G dipende esclusivamente dalla qualità dei contenuti che vi vengono proposti, se vi ritrovate in questa casistica il primo tentativo da fare prima della completa disattivazione di Discover, è un po’ di pulizia seguendo questi semplici passaggi:

recatevi alla pagina di Google Discover sul vostro smartphone

toccate il menu a tre punti nella parte inferiore della scheda per il contenuto che non volete più visualizzare

a seconda delle vostre preferenze, selezionate se non siete interessati all’argomento, se non volete che il contenuto di quella fonte appaia in Discover o se non volete vedere quel contenuto specifico

È dunque possibile, in pochi semplici passi, fare un po’ di pulizia tra i contenuti che Google Discover vi propone, è inoltre possibile bloccare anche la riproduzione dei video YouTube.

Come rimuovere la scheda Google Discover dallo smartphone

Qualora non ne vogliate proprio sapere di utilizzare questo strumento e la sua presenza nella pagina più a sinistra del vostro smartphone vi infastidisce, sappiate che avete la possibilità di rimuovere completamente la scheda di Discover dalla vostra homescreen, a differenza di tutte le altre schermate però è prima necessario disattivare la funzionalità per eliminare il pannello:

scorrete fino alla pagina Google Discover sulla schermata iniziale del telefono o aprite l’ app Google

toccate l’immagine del profilo in alto a destra

selezionate Impostazioni

cliccate su Generale

disattivate l’interruttore Discover

Disattivando l’interruttore Discover non solo eliminerete il relativo pannello dalla homescreen del vostro dispositivo, ma lo strumento non verrà più visualizzato nemmeno all’apertura dell’app Google.

Cosa cambia con gli smartphone Samsung

Anche sui dispositivi del colosso coreano è possibile rimuovere il pannello Google Discover dall’interfaccia principale del dispositivo, la One UI però opera in maniera leggermente differente rispetto a quanto visto poco sopra, Samsung offre infatti ai propri utenti un servizio simile (Samsung Free) dando all’utente la possibilità di scegliere l’uno o l’altro, oppure di disattivare entrambi mantenendo al contempo la funzione attiva:

premete a lungo sulla schermata iniziale del vostro smartphone Galaxy

scorrete verso destra fino alla pagina della schermata iniziale più a sinistra

qui potete scegliere di sostituire Google Discover con Samsung Free (la versione Samsung di Discover) oppure disattivarli entrambi grazie all’apposito interruttore

Il differente approccio offerto dall’interfaccia proprietaria dell’azienda coreana consente agli utenti di continuare ad usufruire di Discover attraverso l’app Google, nonostante la disattivazione del relativo pannello dalla homescreen.

Come disattivare Discover nel browser Chrome

Rimane un ultimo luogo in cui si insinua Discover ed è nel browser Google Chrome, aprendo una nuova scheda infatti il servizio vi propone gli stessi contenuti del pannello principale, inoltre è bene considerare che la disattivazione di quest’ultimo dalla homescreen non influisce sui contenuti proposti in Chrome. Per disattivare quindi Discover anche dal browser di Big G è sufficiente seguire questi semplici passaggi:

aprite Google Chrome sul vostro smartphone Android

toccate l’icona Impostazioni sul lato destro di Discover

selezionate Disattiva dal menu a discesa

È bene precisare che la modifica appena illustrata non è collegata all’account Google, se dunque foste utilizzatori di più smartphone dovrete provvedere ad espletare la medesima procedura su ogni dispositivo di vostro interesse.

