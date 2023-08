Dopo il successo della serie OPPO Watch 3 dello scorso anno (che trovate nell’immagine di copertina), le ultime voci facevano presagire l’arrivo di un successore in tempi abbastanza brevi. Ebbene, le supposizioni si sono rivelate vere: nuove rivelazioni sono emerse circa OPPO Watch 5 Pro, e le caratteristiche lasciano presagire che si tratterà di uno dei migliori smartwatch presenti sul mercato.

OPPO Watch 5 Pro sarà il nuovo smartwatch di punta dell’azienda

All’inizio di questa settimana, un report ha accennato al lancio della serie OPPO Watch 5, che molto probabilmente verrà presentata insieme ai nuovi pieghevoli OPPO Find N3 e N3 Flip, (qui potete leggere le prime specifiche tecniche trapelate). Ma quali sono gli elementi che contribuirebbero all’inserimento di OPPO Watch 5 Pro sul podio degli smartwatch più interessanti di quest’anno? Andiamo a scoprirlo.

La fonte delle ultime indiscrezioni è un post su Weibo di Digital Chat Station, un noto insider del settore. Secondo le informazioni condivise, il nuovo smartwatch OPPO Watch 5 Pro sarà equipaggiato con un SoC ARM dual platform realizzato con processo produttivo a 4 nm. Questo dettaglio tecnico suggerisce una forte probabilità che il cuore pulsante dell’orologio sia il chipset Snapdragon W5+ Gen 1 di Qualcomm, una scelta che dovrebbe garantire prestazioni elevate e un consumo energetico controllato.

Ma l’hardware interno non è l’unico aspetto degno di nota. L’orologio dovrebbe sfoggiare un display AMOLED con tecnologia LTPO, impreziosito da una vetro dai bordi curvi: una vera delizia per gli occhi.

Uno degli aspetti più critici di ogni dispositivo indossabile è senza dubbio la durata della batteria. Sin dalle prime indiscrezioni OPPO Watch 5 Pro promette di non deludere in questo campo, grazie a una batteria da 570 mAh. E per chi è sempre in movimento, l’adozione della connettività LTE attraverso un eSIM sarà sicuramente una lieta sorpresa.

Sempre più consumatori si affidano agli smartwatch per monitorare in maniera sempre più precisa e puntuale la propria salute e, per questo motivo, OPPO vuole rispondere a questa esigenza inserendo un sistema che monitora la frequenza cardiaca e un sensore SpO2 al suo interno, fondamentale per tracciare il livello di ossigeno nel sangue, all’interno di OPPO Watch 5 Pro. Non dovrebbe mancare il GPS integrato, in grado di fornire servizi basati sulla posizione con una precisione di tutto rispetto. Ma non è tutto: a completare il pacchetto di funzionalità ci sarebbe anche la funzionalità NFC che garantisce transazioni veloci e sicure, rendendo l’orologio uno strumento indispensabile nella vita di tutti i giorni.

Ovviamente non dovrebbe mancare Wear OS, il sistema operativo di Google pensato per gli smartwatch. Questo significa che gli utenti avranno accesso a un’ampia gamma di applicazioni progettate specificamente per questi dispositivi. E, come ciliegina sulla torta, l’assistente virtuale Google Assistant integrato che rende ogni attività più agevole e intuitiva tramite l’utilizzo della propria voce.

Al momento non ci sono informazioni sul prezzo di vendita del dispositivo. Per questo e altri dettagli dobbiamo aspettare ulteriori indiscrezioni, che non tarderanno a mancare via via che ci avvicineremo alla data dell’evento di lancio dei nuovi pieghevoli del brand che andranno a fare concorrenza ai nuovi smartphone pieghevoli di Samsung, Galaxy Z Fold5 e Galaxy Z Flip5.

