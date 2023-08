OPPO Find N3 è sempre più vicino al lancio ufficiale, come testimonia l’apparizione nel database IMEI. Lo smartphone pieghevole dovrebbe anticipare OnePlus Open ed essere lanciato entro qualche settimana, in modo da sfidare non solo quest’ultimo, ma anche Samsung Galaxy Z Fold5, appena lanciato dalla casa di Seoul.

OPPO Find N3 in arrivo: ecco quello che sappiamo

OPPO Find N3 si sta avvicinando al lancio, come suggerito dalla quantità di indiscrezioni che stanno arrivando nelle ultime settimane. Lo smartphone è passato di recente dalla certificazione della CCC cinese, ma anche da quella della NBTC tailandese, e proprio in queste ore ha fatto capolino nel database IMEI, come rilevato da Mukul Sharma. Lo smartphone sarà probabilmente preso come “base” di partenza per il primo pieghevole di casa OnePlus, che dovrebbe prendere il nome di OnePlus Open: quest’ultimo è atteso entro il terzo trimestre 2023, quindi se OPPO vuole anticiparlo ha a disposizione solo qualche settimana.

Il numero di modello apparso nel database è CPH2499, lo stesso apparso con la certificazione tailandese, mentre il CCC ha certificato il modello PHN110. In più è stato rivelato che il dispositivo potrebbe essere dotato di un caricabatterie tra i modelli VCB7CBCH, VCB7CACH e VCBAUACH: i primi due sono da 5V/3A (15 W) e da 11V/6.1A (67 W), ma ci sembra più probabile la presenza in confezione del terzo, con output di 11V/9.1A (100 W) e 20V/5A (100 W) e supporto a potenze in uscita di 5V/3A (15 W), 9V/3A (27 W), 12V/3A (36 W), 15V/3A (45 W) e 20V/3.25A (65 W). Come abbiamo visto, non dovrebbe mancare il supporto alla ricarica wireless, con una batteria da 4800 mAh.

Parlando di specifiche tecniche, OPPO Find N3 potrebbe offrire uno schermo principale OLED da 8 pollici con risoluzione QHD+ e refresh rate fino a 120 Hz, affiancato da un display esterno da 6,5 pollici, sempre OLED, con risoluzione Full-HD+ e refresh rate fino a 120 Hz. Il form factor dovrebbe essere simile a quello di Samsung Galaxy Z Fold5, lo stesso dei predecessori targati OPPO. Il cuore del pieghevole dovrebbe essere il SoC Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, con un massimo di 16 GB di RAM e 512 GB di memoria interna. Le indiscrezioni puntano su una tripla fotocamera posteriore con sensore principale da 50 MP (con OIS), ultra-grandangolare da 48 MP e periscopica da 32 MP, e su una fotocamera anteriore (non sappiamo se esterna o interna) da 32 MP.

OPPO Find N3 dovrebbe essere lanciato entro questo terzo trimestre 2023, probabilmente con qualche giorno di anticipo rispetto al “fratello” OnePlus Open. Purtroppo non abbiamo indicazioni riguardanti il possibile lancio sul mercato globale ed europeo, ma non mancheremo di tenervi aggiornati. Nell’attesa, c’è sempre da considerare OPPO Find N2 Flip, arrivato in Italia da qualche mese con il suo formato a conchiglia. Sareste interessati ad acquistare il nuovo smartphone pieghevole?

In copertina OPPO Find N2 Flip

